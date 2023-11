Nuovi sconti e offerte su Nokia X30 5G nei principali mercati

By

Nokia Mobile ha svelato interessanti offerte e sconti sull’attesissimo smartphone Nokia X30 5G in vari mercati importanti. Una delle promozioni più interessanti è disponibile nel Regno Unito e nei principali mercati europei, dove i clienti possono usufruire di uno sconto del 50% sui feature phone Nokia con l’acquisto del Nokia X30 5G. Ulteriori offerte di pacchetti e sconti significativi sono disponibili anche in altri mercati come gli Emirati Arabi Uniti e l'Australia.

Nel Regno Unito, il Nokia X30 5G ha ora un prezzo di £ 279 dopo un generoso sconto ufficiale. Inoltre, con l’acquisto del Nokia X30 5G, i clienti possono usufruire di uno sconto del 50% su alcuni feature phone Nokia, offrendo un incredibile rapporto qualità-prezzo. Il prezzo attuale è di £ 150 inferiore al prezzo di lancio del Nokia X30 5G.

Allo stesso modo, in Germania e Francia, il Nokia X30 5G ha un prezzo di 349 euro dopo un sostanziale sconto ufficiale. I clienti che acquistano il Nokia X30 5G in questi mercati possono anche beneficiare di uno sconto del 50% sui feature phone Nokia. Il prezzo attuale riflette uno sconto di 170 euro rispetto al prezzo di lancio.

Anche nei Paesi Bassi il Nokia X30 5G ha un prezzo di 349 euro dopo lo sconto ufficiale. I clienti in questo mercato possono usufruire dello stesso sconto del 50% sui feature phone Nokia, con un conseguente risparmio complessivo significativo.

Negli Emirati Arabi Uniti, il rivenditore Jumbo sta addolcendo l'accordo offrendo omaggi, inclusi auricolari True Wireless e un Powerbank, oltre al prezzo rivisto di 1099 AED per il Nokia X30 5G.

Nel frattempo, in Australia, il Nokia X30 5G è disponibile per soli AUD 494 presso JB Hi-Fi a seguito di uno sconto sostanziale. Ciò lo rende un'eccellente opportunità per mettere le mani sull'impressionante smartphone.

Il Nokia X30 5G è alimentato dal chipset Snapdragon 695 e dispone di un AMOLED PureDisplay da 6.43″ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Con una doppia fotocamera PureView da 50 MP che utilizza AI e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), il telefono garantisce risultati fotografici sorprendenti. Vanta inoltre una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP, ricarica rapida da 33 W e una durata della batteria di due giorni.

Inoltre, il Nokia X30 5G offre tre anni di aggiornamenti del sistema operativo, aggiornamenti mensili di sicurezza e una garanzia gratuita di tre anni, a dimostrazione dell’impegno di Nokia nel fornire un’esperienza utente eccezionale.

FAQ:

D: Sono previsti sconti sui feature phone Nokia con l'acquisto del Nokia X30 5G?

R: Sì, i clienti possono usufruire di uno sconto del 50% su alcuni feature phone Nokia con l'acquisto del Nokia X30 5G.

D: Qual è il prezzo attuale del Nokia X30 5G nel Regno Unito?

R: Il Nokia X30 5G ha attualmente un prezzo di £ 279 nel Regno Unito dopo un significativo sconto ufficiale.

D: Qual è il prezzo del Nokia X30 5G in Germania, Francia e Paesi Bassi?

R: Dopo lo sconto ufficiale, il Nokia X30 5G avrà un prezzo di 349 euro in questi mercati.

D: Sono disponibili promozioni o omaggi con il Nokia X30 5G negli Emirati Arabi Uniti?

R: Il rivenditore Jumbo negli Emirati Arabi Uniti offre omaggi, inclusi auricolari True Wireless e un Powerbank, insieme al prezzo rivisto di 1099 AED per il Nokia X30 5G.

D: Qual è il prezzo del Nokia X30 5G in Australia?

R: Il Nokia X30 5G è attualmente disponibile per AUD 494 in Australia presso JB Hi-Fi.

Fonti: sito web ufficiale di Nokia Mobile