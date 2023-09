Nokia lancia lo smartphone Nokia G42 5G in India

Nokia ha presentato in India il suo ultimo smartphone 5G, il Nokia G42 5G. Il dispositivo è offerto da HMD Global, licenziatario di Nokia. È dotato di un display HD+ da 6.56 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, SoC Snapdragon 480+, tripla fotocamera posteriore e batteria da 5,000 mAh con ricarica rapida da 20 W. Il telefono funziona con Android 13 e promette aggiornamenti. Ha anche resistenza alla polvere e all'acqua con grado di protezione IP52.

Il Nokia G42 5G ha un prezzo di Rs. 12,599 e viene fornito con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. È disponibile in due opzioni di colore: So Grey e So Purple. Il telefono sarà disponibile per l'acquisto su Amazon a partire dal 15 settembre.

In termini di specifiche, il Nokia G42 5G funziona su Android 13 e si impegna a ricevere due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e tre anni di aggiornamenti mensili di sicurezza. Ha uno schermo LCD HD+ da 6.56 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz e protezione Corning Gorilla Glass 3.

Alimentato da un SoC octa-core Snapdragon 480+, il Nokia G42 5G offre fino a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione integrato. La configurazione della fotocamera include un sensore primario da 50 megapixel e due sensori da 2 megapixel nella parte posteriore, oltre a un sensore anteriore da 8 megapixel. Il telefono supporta anche varie opzioni di connettività, tra cui 5G, GPS, USB Type-C, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi.

Il Nokia G42 5G è dotato di sensori come accelerometro, sensore di luce ambientale, bussola elettronica, sensore di prossimità e un sensore di impronte digitali montato lateralmente per l'autenticazione. È alimentato da una batteria da 5,000 mAh che supporta la ricarica rapida da 20 W e offre fino a tre giorni di riproduzione con una singola carica. Il telefono ha dimensioni di 165×8.55×75.8 mm e pesa 193.8 grammi.

Nel complesso, il Nokia G42 5G è uno smartphone ricco di funzionalità che offre connettività 5G, un potente processore, un display di alta qualità e una valida configurazione della fotocamera. L’obiettivo è fornire un’esperienza utente fluida ed efficiente nell’era del 5G.

