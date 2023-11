Una guida per aggiornare la tua PlayStation 4 con un SSD

By

Se possiedi una PlayStation 4, potresti aver notato che i tempi di caricamento dei giochi possono essere piuttosto lenti. La buona notizia è che puoi aggiornare il disco rigido della tua console con un'unità a stato solido (SSD) e migliorare significativamente i tempi di caricamento. In questa guida ti guideremo attraverso i passaggi per aggiornare l'unità della tua PS4 a un SSD.

Prima di approfondire i passaggi, comprendiamo i vantaggi dell'aggiornamento a un SSD. Il disco rigido standard fornito con la PS4 è lento, il che può comportare tempi di caricamento frustranti e lunghi. Un SSD, d'altro canto, offre velocità di lettura e scrittura più elevate, con conseguenti tempi di caricamento più brevi per i giochi. Anche se i tempi di caricamento non saranno istantanei, puoi aspettarti una diminuzione di circa 10-20 secondi o più.

Ora iniziamo con il processo di aggiornamento.

Passaggio 1: eseguire il backup dei salvataggi del gioco

Per prima cosa, devi eseguire il backup di tutti i tuoi dati prima di sostituire il disco rigido. Per fare ciò, avrai bisogno di un'unità USB. Vai su Impostazioni > Sistema > Backup e ripristino sulla tua PS4 e seleziona l'opzione Backup PS4. Assicurati di eseguire il backup dei dati salvati, inclusi i salvataggi del gioco, e puoi anche eseguire il backup delle applicazioni, se lo desideri.

Passaggio 2: sostituire l'unità

Una volta eseguito il backup dei dati, è il momento di sostituire il disco rigido. Sony ha reso questo processo relativamente semplice. A seconda del modello della tua PS4, i passaggi potrebbero variare leggermente. Avrai bisogno di un cacciavite per rimuovere la gabbia del disco rigido e sostituirla con l'SSD. Assicurati di fissare l'unità con le viti.

Passaggio 3: reinstalla il software PS4

Dopo aver installato il nuovo SSD, dovrai reinstallare il software PS4. Ciò comporta la formattazione di un'unità USB, il download del software di sistema dalla pagina di supporto di Sony e l'inizializzazione della PS4 in modalità provvisoria per installare il software dall'unità USB. Assicurati di seguire le istruzioni dettagliate fornite da Sony per un processo di reinstallazione senza intoppi.

Passaggio 4: ripristina i dati e reinstalla i giochi

Una volta installato il software, puoi accedere al tuo account PlayStation e ripristinare i dati di cui hai eseguito il backup in precedenza. Se hai utilizzato un'unità USB, inseriscila semplicemente nella console e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Infine, puoi reinstallare i tuoi giochi e goderti i tempi di caricamento migliorati sulla tua PS4 aggiornata.

FAQ:

D: L'aggiornamento della mia PS4 a un SSD annullerà la mia garanzia?

R: No, l'aggiornamento del disco rigido non invalida la garanzia purché si segua la procedura corretta.

D: Posso utilizzare un SSD M.2 invece di un SSD da 2.5 pollici?

R: No, la PS4 richiede un SSD da 2.5 pollici, quindi un SSD M.2 non sarà compatibile.

D: Quanto tempo richiede il processo di aggiornamento?

R: L'intero processo, compreso il backup dei dati, la sostituzione dell'unità e la reinstallazione del software, dovrebbe richiedere circa 15 minuti.

D: L'aggiornamento a un SSD migliorerà le prestazioni del gioco oltre ai tempi di caricamento?

R: Sebbene un SSD migliori principalmente i tempi di caricamento, può anche comportare un gameplay più fluido e un'installazione più rapida di giochi e aggiornamenti.

D: Posso utilizzare un SSD esterno invece di sostituire l'unità interna?

R: Sì, puoi utilizzare un SSD esterno tramite una delle porte USB della PS4, ma il miglioramento della velocità potrebbe non essere così significativo come con un aggiornamento dell'SSD interno.

Ricordati di consultare le istruzioni specifiche per il tuo modello PS4 e di prendere le dovute precauzioni durante la manipolazione dei componenti hardware. Con un po' di pazienza e gli strumenti giusti, puoi dare nuova vita alla tua PlayStation 4 con un aggiornamento SSD. Buon gioco!