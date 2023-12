Un nuovo studio mostra che la maggioranza dei genitori nel New Jersey fornisce sostegno finanziario ai figli adulti

Un recente sondaggio condotto da USA TODAY ha rivelato che la maggioranza dei genitori nel New Jersey fornisce sostegno finanziario ai propri figli adulti. Lo studio, che ha intervistato 5,000 genitori in 36 stati, ha rilevato che il 72% dei genitori nel New Jersey fornisce un certo livello di assistenza finanziaria ai propri figli adulti.

È interessante notare che il New Jersey è al secondo posto nella nazione, subito dietro Washington, per quanto riguarda il sostegno dei genitori ai propri figli adulti. Questa statistica suggerisce che il difficile clima economico ha portato molti giovani adulti a cercare aiuto finanziario dai propri genitori per affrontare la propria vita.

In media, i genitori del New Jersey danno ai propri figli 583 dollari al mese per aiutarli con varie spese. Questo supporto include il pagamento delle bollette, delle spese di intrattenimento, della spesa, dei trasporti e persino dell'aiuto per saldare i debiti. In effetti, il New Jersey è al primo posto tra gli stati in cui i genitori aiutano attivamente i figli adulti a saldare i debiti.

L'indagine ha anche rivelato che i genitori del New Jersey credono che l'età di 25 anni sia il momento in cui i loro figli dovrebbero diventare finanziariamente indipendenti. Questa convinzione colloca il New Jersey come il terzo stato, dopo il Massachusetts e New York, in cui i genitori si aspettano che i loro figli adulti diventino autosufficienti in tenera età.

Sebbene molti genitori nel New Jersey forniscano assistenza finanziaria, l’indagine ha rilevato che spesso pongono delle condizioni al loro sostegno. Queste condizioni includono la richiesta che i propri figli abbiano un lavoro, frequentino la terapia o evitino comportamenti rischiosi. Nonostante questi imprevisti, ben l’84% dei genitori ha riferito che il sostegno finanziario offerto non ha causato alcun risentimento o tensione nel rapporto con i figli adulti.

Nel complesso, questo studio evidenzia il ruolo significativo che i genitori del New Jersey stanno svolgendo nel sostenere i propri figli adulti durante questo periodo economico difficile.