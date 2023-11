Emergono nuovi dettagli sul prossimo Nintendo Switch: più potenza, ma nessuna uscita 4K

By

Gli ultimi rapporti suggeriscono che l'attesissimo successore di Nintendo Switch potrebbe non essere in grado di riprodurre giochi con risoluzione 4K. Sebbene i dettagli specifici sulla console siano ancora scarsi, le fonti hanno rivelato che il chip personalizzato Nvidia T239, che si dice alimenterà la prossima iterazione di Nintendo Switch, è privo di funzionalità di acceleratore di deep learning (DLA). Questa assenza potrebbe potenzialmente ostacolare le capacità di upscaling DLSS della console.

DLSS, abbreviazione di Deep Learning Super Sampling, è stato un importante argomento di discussione sulle presunte funzionalità del prossimo Nintendo Switch. Utilizza l'intelligenza artificiale per eseguire l'upscaling della grafica a bassa risoluzione, ottenendo immagini migliorate senza mettere a dura prova l'hardware del sistema. Senza DLA, il potenziale dello Switch 2 per raggiungere la risoluzione 4K potrebbe essere influenzato in modo significativo. Invece, la console potrebbe essere limitata alla risoluzione 1080p, con alcune fonti che suggeriscono una possibilità di 1440p a seconda del gioco.

Sebbene queste stime siano basate su speculazioni e informazioni non confermate, sollevano preoccupazioni sulle capacità di Switch 2 rispetto ai suoi concorrenti, come Xbox Series S. L'assenza di DLA nel presunto chip potrebbe potenzialmente differenziare le prestazioni e la qualità visiva del Nintendo. console da altre piattaforme di gioco.

Nintendo è rimasta a bocca aperta sull'argomento, con il presidente Shuntaro Furukawa che ha smentito le voci di eventuali dimostrazioni hardware ai partner. Tuttavia, man mano che le voci continuano a circolare, cresce l'attesa per la presentazione ufficiale della nuova console, prevista per il prossimo anno.

Mentre i fan attendono con ansia ulteriori dettagli, è chiaro che il prossimo Nintendo Switch offrirà più potenza e prestazioni migliorate. Resta però da vedere se l'assenza del DLA avrà un impatto sostanziale sulle sue capacità grafiche. Alla fine, i giocatori dovranno attendere annunci ufficiali ed esperienze pratiche per determinare il vero potenziale di Switch 2.

FAQ

Il prossimo Nintendo Switch supporterà la risoluzione 4K?

Gli ultimi rapporti suggeriscono che il prossimo Nintendo Switch potrebbe non essere in grado di riprodurre giochi con risoluzione 4K a causa dell'assenza di un acceleratore di apprendimento profondo (DLA) nel presunto chip Nvidia T239.

Che cos'è il DLSS?

DLSS sta per Deep Learning Super Sampling, che utilizza l'intelligenza artificiale per eseguire l'upscaling della grafica a bassa risoluzione, con conseguente miglioramento della grafica.

Quando verrà svelato il nuovo Nintendo Switch?

Il nuovo Nintendo Switch dovrebbe essere rivelato l'anno prossimo, anche se la data esatta non è stata confermata.

Lo Switch 2 sarà retrocompatibile?

Sebbene i dettagli sulla prossima console siano ancora limitati, ci sono state discussioni sulla possibilità che Switch 2 potrebbe non essere retrocompatibile con i precedenti giochi per Nintendo Switch.