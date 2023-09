Brevetto di file Nintendo per joystick magnetico per evitare la deriva dello stick

By

Nintendo ha recentemente depositato un brevetto per un nuovo tipo di joystick che utilizza un "fluido intelligente" per eliminare potenzialmente la deriva dello stick nei suoi futuri controller di gioco. Il brevetto descrive un joystick che incorpora un “fluido magnetoreologico” (MRF), che regola la sua viscosità in base alla forza di un campo magnetico.

Quando un giocatore manipola il joystick con il pollice, il fluido si addensa per creare resistenza. Questa resistenza consente al joystick di tornare nella sua posizione originale una volta che il giocatore rilascia il pollice. Questo concetto ricorda gli stick "effetto Hall" di alcune periferiche di gioco di terze parti che utilizzano magneti per rilevare il movimento, superando efficacemente i problemi di deriva degli stick.

Secondo il brevetto, l'implementazione dell'MRF nel controller consente una velocità di ritorno più rapida alla posizione iniziale fornendo allo stesso tempo un'esperienza tattile soddisfacente all'utente. In uno schema incluso nel brevetto viene dimostrato come il fluido possa diventare più viscoso man mano che si sposta il joystick, generando coppia e riportando il joystick nella sua posizione originale.

Al momento non è chiaro se il riferimento alla "presentazione di un sentimento all'utente" nel brevetto implichi una resistenza naturale simile ai tradizionali bastoncini analogici o la possibilità da parte degli sviluppatori di regolare la resistenza del fluido per offrire feedback di forza o resistenza simile a un grilletto come sperimentato nel controller DualSense di PlayStation 5.

L'applicazione definitiva di questo nuovo design del joystick deve ancora essere determinata. Non è chiaro se sarà presente nel successore di Nintendo Switch, sostituirà i controller Joy-Con standard o se verrà addirittura utilizzato, poiché molte idee di gioco brevettate non verranno mai realizzate.

La deriva dello stick è stata un problema persistente con i controller Joy-Con di Nintendo sin dal lancio di Nintendo Switch nel 2017. Nonostante gli sforzi per risolvere il problema nelle successive revisioni del controller, la deriva dello stick continua a essere segnalata dagli utenti. Se l'implementazione di questo brevetto avrà successo, potrebbe potenzialmente risolvere un problema significativo per la prossima console Nintendo.

Fonte: Cronaca dei videogiochi