The Legend of Zelda: dal videogioco classico al film d'azione dal vivo

I fan di Nintendo si rallegrano perché uno dei franchise di videogiochi più amati, "The Legend of Zelda", è destinato a prendere vita sul grande schermo. Il famoso designer di videogiochi Nintendo Shigeru Miyamoto ha recentemente confermato che un adattamento cinematografico live-action dell'iconico gioco è in fase di sviluppo, con Nintendo fortemente coinvolta nella produzione.

Sebbene i dettagli specifici sul film siano ancora nascosti, i fan possono aspettarsi un’esperienza coinvolgente e visivamente sbalorditiva che cattura l’essenza del gioco originale. Il famoso produttore cinematografico Avi Arad, noto per il suo lavoro su serie di film a fumetti di successo, coprodurrà il film “Zelda” con Miyamoto. Questa collaborazione promette di riunire il meglio di entrambi i mondi, combinando la visione creativa di Miyamoto con l'esperienza di Arad nel tradurre gli amati franchise sul grande schermo.

Per coloro che non hanno familiarità con il gioco, "The Legend of Zelda" ha debuttato per la prima volta nel 1986 e da allora ha guadagnato un seguito devoto. La storia ruota attorno a un eroe di nome Link, che intraprende una pericolosa missione per salvare la principessa Zelda dalle grinfie del mostruoso Ganon. Nel corso degli anni, il gioco ha visto molteplici iterazioni, l'ultima delle quali è stata "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" nel maggio di quest'anno.

Per garantire che il film rimanga fedele allo spirito del gioco, il regista Wes Ball, noto per il suo lavoro sulla serie “Maze Runner”, è stato scelto per dirigere il progetto. La sua esperienza nel dare vita a mondi fantastici sul grande schermo lo rende perfetto per il fantastico universo di “The Legend of Zelda”.

Anche se la data di uscita e i dettagli del casting devono ancora essere annunciati, i fan possono stare certi che i creatori dietro questo adattamento live-action si impegnano a offrire un'esperienza indimenticabile che rende omaggio all'amato franchise di videogiochi.

FAQ

(Fonte: nintendo.com)