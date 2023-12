Nintendo annulla e rinvia eventi per motivi di sicurezza

Nintendo ha annunciato la cancellazione del Nintendo Live 2024 Tokyo e il rinvio di diversi eventi eSport giapponesi a causa delle persistenti minacce rivolte allo staff e agli spettatori. In un recente comunicato stampa, Nintendo ha rivelato che i propri dipendenti sono stati sottoposti a minacce incessanti, e che sono stati presi di mira anche i partecipanti e lo staff del Nintendo Live 2024. Di conseguenza, l’azienda ha preso la difficile decisione di annullare l’evento nell’interesse della sicurezza.

Anche le finali nazionali di Splatoon Koshien 2023, inizialmente previste per dicembre 2023, sono state rinviate. Inoltre, lo Splatoon 3 World Championship 2024, la fase finale della Mario Kart 8 Deluxe Online Challenge e il Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024, tutti previsti al Nintendo Live 2024, sono stati posticipati a una data non specificata.

Nintendo ha espresso il proprio rammarico per gli eventuali inconvenienti causati e ha ringraziato i fan per la loro comprensione in questa sfortunata situazione. Questo è un duro colpo per i fan che aspettavano con impazienza gli eventi e la possibilità di partecipare a varie attività come giocare ai nuovi giochi Switch, competere nei tornei, interagire con i personaggi e assistere a esibizioni dal vivo.

È scoraggiante vedere questa interruzione di quella che doveva essere una divertente celebrazione del mondo pieno di divertimento di Nintendo. Alla luce delle minacce ricevute, l’azienda sta dando priorità alla sicurezza e al benessere dei propri dipendenti, partecipanti e personale. Nintendo resta impegnata a fornire esperienze memorabili ai propri fan e sta sicuramente lavorando diligentemente per garantire che gli eventi possano essere riprogrammati nel prossimo futuro.

Sebbene queste minacce abbiano gettato un’ombra sul Nintendo Live 2024 e sulle relative competizioni di eSport, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti rimangano vigili e supportino l’azienda nei suoi sforzi per affrontare questi problemi di sicurezza.