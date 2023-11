La Nikon Z8: una fotocamera mirrorless versatile e conveniente

Amazon fa scalpore in vista del Black Friday con un'offerta speciale sulla Nikon Z8, una fotocamera mirrorless ad alte prestazioni. Se acquistato con un obiettivo Nikkor 24-120mm f/4 S, il prezzo del kit è stato ridotto a $ 4,896.95, con un notevole risparmio di $ 200. Questo accordo è diventato rapidamente una delle offerte di fotocamere più entusiasmanti del Black Friday, soprattutto considerando il brusio che circonda la Nikon Z8, uno dei nuovi lanci di fotocamere più interessanti del 2023.

Spesso definita la sorella mirrorless dell'acclamata DSLR Nikon D850, la Nikon Z8 offre versatilità in un pacchetto più piccolo e leggero. Con il suo design compatto, questa fotocamera è ideale per catturare ritratti, paesaggi e persino fotografie sportive, grazie alla sua notevole velocità dell'otturatore massima di 1/32,000 sec.

Anche se potrebbe non fornire capacità di registrazione illimitate come la Nikon Z9, la Nikon Z8 impressiona con un massimo di 120 minuti di registrazione 4K a 60p o 90 minuti di riprese 8K a 30p. Questa combinazione di specifiche video avanzate, sensore ad alta risoluzione, modalità burst veloce e doppio slot per schede CFExpress/SD rendono la Nikon Z8 una vera fotocamera ibrida, adatta sia ai fotografi che ai videografi.

Durante i nostri test, la Nikon Z8 si è rivelata una fotocamera affidabile e ricca di funzionalità, con solo piccoli problemi di messa a fuoco automatica quando si scatta attraverso il fogliame fitto. Tuttavia, considerando che condivide le stesse specifiche di prim’ordine della Z9 ma con dimensioni e prezzo inferiori, la Nikon Z8 offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo.

Questo prezzo scontato per la Nikon Z8 non ha precedenti, data la sua recente uscita nel maggio 2023 e la sua disponibilità limitata in magazzino. Se stai pensando di aggiornare la tua fotocamera e hai bisogno di quella spinta in più, ora è il momento perfetto per fare il passaggio!

FAQ:

D: Qual è l'offerta speciale sulla Nikon Z8?

R: Amazon ha ridotto il prezzo della fotocamera Nikon Z8 se acquistata con un obiettivo Nikkor 24-120mm f/4 S, offrendo un risparmio di $ 200.

D: Come si confronta la Nikon Z8 con la Nikon D850?

R: La Nikon Z8 è la sorella mirrorless della apprezzata DSLR Nikon D850, che offre funzionalità simili in un corpo più piccolo e leggero.

D: Quali sono le caratteristiche principali della Nikon Z8?

R: La Nikon Z8 eccelle in versatilità, con una velocità massima dell'otturatore fulminea, impressionanti capacità di registrazione video e doppio slot per schede.

D: La Nikon Z8 è adatta a professionisti e appassionati?

R: Sì, la Nikon Z8 è un'ottima scelta sia per i professionisti che per gli appassionati dilettanti che desiderano migliorare il proprio gioco fotografico.

D: Perché questo prezzo scontato per la Nikon Z8 è significativo?

R: Lo sconto è degno di nota perché la Nikon Z8 è stata lanciata di recente ed è stata molto richiesta. È raro trovarlo a prezzo ridotto.