Gli acquisti in-game dominano il mercato dei giochi in Asia e nell’area MENA

Un recente rapporto di Niko Partners ha fatto luce sulla dominanza degli acquisti in-game nel mercato dei giochi in Asia, Medio Oriente e Nord Africa. In effetti, questi acquisti hanno rappresentato uno sbalorditivo 87.8% della quota di mercato dei giochi di 89.4 miliardi di dollari nella regione.

Il rapporto ha rivelato che della spesa totale per gli acquisti in-app, 78.5 miliardi di dollari sono stati attribuiti ai giochi premium, mentre 3.1 miliardi di dollari sono stati spesi per gli abbonamenti. Ciò indica una tendenza in crescita tra i giocatori disposti a investire nelle proprie esperienze di gioco.

È interessante notare che lo studio ha anche rilevato che il 62.3% degli intervistati aveva acquistato giochi premium nell’ultimo anno su varie piattaforme. Inoltre, una percentuale significativa di intervistati (51%, se si tiene conto dei servizi di abbonamento più ampi) ha utilizzato servizi di abbonamento per accedere ai giochi, comprese piattaforme popolari come Prime Gaming.

Tuttavia, il rapporto ha evidenziato un ostacolo importante per gli operatori che non spendono: i prezzi al dettaglio elevati. Una percentuale considerevole di giocatori mobile (39.3%) e di giocatori PC (44.3%) ha indicato i prezzi al dettaglio come la principale preoccupazione quando si tratta di acquistare titoli premium. Questa scoperta dimostra la necessità per gli sviluppatori di giochi di prendere in considerazione strategie di prezzo più convenienti per attirare una base di giocatori più ampia.

Inoltre, la ricerca ha rivelato che il 30% dei giocatori mobile ha espresso malcontento nei confronti della pubblicità in-game, che consideravano l'aspetto meno gradito della loro esperienza di gioco sulla piattaforma. Ciò suggerisce che gli sviluppatori devono trovare modi innovativi per monetizzare i giochi senza interrompere il flusso e il divertimento del gameplay.

Lisa Hanson, CEO e presidente di Niko Partners, ha sottolineato l'importanza di una monetizzazione innovativa per coinvolgere i giocatori e garantire il successo a lungo termine dei giochi. Ha inoltre sottolineato la necessità di adattare i modelli di monetizzazione ai mercati locali, evidenziando come la localizzazione e la culturalizzazione possano contribuire alla generazione di entrate.

Poiché il mercato dei giochi continua ad evolversi, comprendere le preferenze dei consumatori e affrontare le loro preoccupazioni sarà cruciale sia per gli sviluppatori che per gli editori. Adottando strategie di monetizzazione creative e offrendo opzioni convenienti, il settore può fornire un’esperienza di gioco più divertente e inclusiva per i giocatori in Asia, Medio Oriente e Nord Africa.