Uno studio mostra che una maggiore attività delle cellule T CD8+ migliora l'immunità contro l'HIV

Una nuova ricerca suggerisce che un potente vaccino contro l’HIV dovrà stimolare risposte robuste da parte delle cellule T CD8+ per fornire una protezione efficace contro il virus. Lo studio, condotto da ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ha confrontato l’attività del sistema immunitario di individui che avevano partecipato a studi sul vaccino contro l’HIV con quella dei cosiddetti “non progressisti a lungo termine” o “elite controllori” (LTNP/EC) che sopprimono naturalmente la replicazione dell’HIV in assenza di terapia antiretrovirale (ART).

Quando l’HIV infetta il corpo, prende di mira le cellule T CD4+, causando danni al sistema immunitario. Nella maggior parte dei casi, il virus continua a replicarsi e a distruggere le cellule T CD4+ se non controllato dalla ART. Tuttavia, gli LTNP/EC hanno un sistema immunitario che riconosce prontamente le cellule CD4+ infette dall’HIV e attiva le cellule T CD8+ per distruggerle, portando alla soppressione del virus nel flusso sanguigno.

Gli attuali candidati al vaccino contro l’HIV sono stati progettati per stimolare l’attività delle cellule T CD8+, ma non hanno avuto successo nel prevenire l’acquisizione dell’HIV o nel controllare la replicazione virale negli studi clinici. Per comprendere questa mancanza di efficacia, i ricercatori del NIAID hanno confrontato campioni di precedenti destinatari del vaccino contro l’HIV con campioni di LTNP/EC. Hanno scoperto che entrambi i gruppi generavano un gran numero di cellule T CD8+ che riconoscevano l’HIV. Tuttavia, le cellule T CD8+ dei soggetti vaccinati non sono riuscite a fornire le proteine ​​necessarie per distruggere le cellule T CD4+ infette dall’HIV.

Ulteriori indagini hanno rivelato che la ridotta risposta nei soggetti vaccinati era dovuta alla ridotta sensibilità dei loro recettori delle cellule T all’HIV. Questa sensibilità ridotta ha fatto sì che i candidati al vaccino non stimolassero sufficientemente la maturazione delle cellule T CD8+ per riconoscere e distruggere efficacemente le cellule T CD4+ infette da HIV all’interno del corpo.

Sulla base di questi risultati, i ricercatori suggeriscono che i futuri candidati al vaccino contro l’HIV potrebbero avere più successo se includessero dosi aggiuntive o persistessero nel corpo per periodi di tempo più lunghi per fornire una stimolazione continua del sistema immunitario. Propongono inoltre che la valutazione della funzione e della sensibilità delle cellule T CD8+ dovrebbe essere una componente chiave per valutare il potenziale di un vaccino contro l’HIV, piuttosto che fare affidamento esclusivamente sul numero di cellule T CD8+ generate.

Questi risultati contribuiscono agli sforzi in corso per sviluppare vaccini preventivi e terapeutici contro l’HIV, nonché approcci immunoterapeutici contro l’HIV. Comprendendo meglio la risposta immunitaria all’HIV, i ricercatori sperano di progettare strategie più efficaci per combattere il virus e proteggere le persone dalle infezioni.