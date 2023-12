Nicolas Cage esprime amore per San Francisco alla serata di premiazione del SFFilm Festival

By

L'attore Nicolas Cage ha rubato la scena alla SFFilm Festival Awards Night, dove ha dimostrato il suo affetto per l'affascinante città di San Francisco. Cage, che ha posseduto numerose proprietà in città, ha ricordato i suoi bei ricordi del “tempo freddo, bello e nebbioso, delle Queen Anne vittoriane e delle motociclette” che definiscono il fascino unico di San Francisco.

L'acclamato attore ha rivelato che alcuni dei suoi momenti più cari sono stati trascorsi in città durante i suoi primi anni. San Francisco occupa un posto speciale nel suo cuore poiché ha trascorso del tempo di qualità con i suoi cugini e la sua famiglia durante i suoi anni formativi. Cage ha continuato dicendo: "Per ogni possibilità che mi invitino di nuovo, voglio essere qui".

La storia d'amore di Cage con San Francisco va oltre la semplice nostalgia. Era solito vagare per le strade sulla sua moto, ammirando la bellezza paesaggistica che la città ha da offrire. E la prima casa che Cage acquistò fu una Queen Anne vittoriana in Franklin Street, dove si divertì moltissimo.

Ma il legame di Cage con la città è più profondo. Ha studiato al prestigioso American Conservatory Theatre di San Francisco, affinando le sue capacità di recitazione e gettando le basi per la sua illustre carriera a Hollywood. La vivace scena teatrale della città ha fornito a Cage la piattaforma perfetta per sviluppare il suo talento e la sua passione per la recitazione.

In riconoscimento del suo notevole contributo al mondo del cinema, Cage ha ricevuto un premio alla carriera dal musicista Tom Waits durante l'evento SFILM. Questo meritato onore consolida ulteriormente il posto di Cage tra i grandi della recitazione e sottolinea il profondo impatto che ha avuto nel corso della sua carriera.

L'adorazione di Nicolas Cage per San Francisco è evidente nelle sue parole ed esperienze. Dai suoi primi ricordi al suo viaggio di successo nella recitazione, la città ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la persona che è oggi. Il fascino di San Francisco continua ad affascinare non solo i turisti ma anche personaggi famosi come Cage, che considerano la città un'amata casa lontano da casa.