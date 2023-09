Nickelodeon All-Star Brawl 2 presenta Aang da Avatar: The Last Airbender

By

GameMill Entertainment ha annunciato che Aang della popolare serie Nickelodeon Avatar: The Last Airbender si unirà al roster di Nickelodeon All-Star Brawl 2. Aang arriverà con un set di mosse completamente nuovo, dimostrando la sua maestria nel dominio dell'aria.

Il prossimo brawler nell'arena includerà nuovi personaggi e picchiaduro di ritorno migliorati. L'aggiunta di Aang al gioco aumenta l'entusiasmo per i fan della serie Avatar, poiché potranno giocare nei panni del loro eroe dominatore dell'aria preferito. L'analisi del personaggio rivela che Aang avrà una serie unica di mosse che riflettono le sue abilità nello show.

Anche Ember di Danny Phantom è stato recentemente annunciato con la rivelazione del trailer ufficiale del gioco. Ciò espande ulteriormente il roster di Nickelodeon All-Star Brawl 2 e offre ai fan un altro personaggio amato da aspettarsi.

Sebbene una data di uscita non sia stata ancora annunciata, il lancio di Nickelodeon All-Star Brawl 2 è previsto su Nintendo Switch e altre piattaforme entro la fine dell'anno. Questo attesissimo gioco riunisce personaggi di vari programmi Nickelodeon, offrendo ai giocatori l'opportunità di impegnarsi in emozionanti battaglie con i loro eroi animati preferiti.

