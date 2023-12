Le nuove tecnologie trasformano l'esperienza della vacanza

By

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le aziende stanno trovando nuovi modi per incorporare la tecnologia nelle festività. Una di queste società è Niantic, il creatore della popolare piattaforma di realtà aumentata (AR), 8th Wall. Nel 2023, 8th Wall ha ampliato la propria piattaforma per offrire agli sviluppatori nuovi strumenti per creare esperienze AR basate sul web.

Per mostrare questi strumenti e abbracciare lo spirito natalizio, 8th Wall ha sviluppato una gamma di esperienze AR adatte sia agli sviluppatori che al pubblico in generale. Queste esperienze utilizzano diverse funzionalità della piattaforma 8th Wall per creare scenari coinvolgenti e interattivi a tema natalizio.

Una delle esperienze, chiamata “Ask Santa Anything”, combina le funzionalità Sky Effects e World Tracking di 8th Wall con il modulo di integrazione AI Inworld. Ciò consente agli utenti di vedere Babbo Natale volare nel cielo e atterrare davanti a loro. Gli utenti possono quindi digitare domande a cui Babbo Natale deve rispondere, creando un'interazione unica e personalizzata.

Un'altra esperienza, nota come "Holiday Card", dimostra il supporto di 8th Wall per i moduli di intelligenza artificiale generativa. Gli utenti possono personalizzare un biglietto di auguri per le vacanze digitando suggerimenti come "fiocchi di neve" o "regali". Il modulo AI genera quindi un design unico basato su questi input, dando vita a un biglietto di auguri personalizzato.

Per mostrare gli strumenti Face Effects di 8th Wall, l'esperienza "Take an 'Elfie" utilizza la fotocamera frontale del dispositivo. Questa esperienza AR posiziona un cappello da elfo, orecchie da elfo e guance rosee sul viso dell'utente, consentendogli di scattare una foto e condividerla con altri.

Infine, l'esperienza "Holiday Hands" evidenzia la funzione di tracciamento delle mani di 8th Wall. Gli utenti possono virtualmente toccare gli ornamenti natalizi a tema 8th Wall posizionando un guanto sulla mano.

Brynne Henn, responsabile del marketing del prodotto presso 8th Wall, ha sottolineato il potere del WebAR nel dare vita alla magia delle vacanze. In questa stagione, 8th Wall ha aggiornato la sua piattaforma per fornire a sviluppatori, marchi e agenzie funzionalità avanzate, consentendo loro di creare esperienze AR accattivanti e interattive.

Con queste nuove tecnologie, l’esperienza della vacanza è destinata a trasformarsi, portando gioia ed entusiasmo a persone di tutte le età.