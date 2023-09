La NFT Gaming Co. lancia il primo gioco, "Space Striker AI"

Piattaforma di gioco digitale NFT Gaming Co. ha annunciato il suo ingresso sul mercato con il rilascio del suo primo gioco, "Space Striker AI", disponibile su dispositivi Android e iOS. L'azienda mira a colmare il divario tra i giochi tradizionali e il Web 3 sviluppando giochi casual che incorporano nuove funzionalità come token non fungibili (NFT).

Il CEO di The NFT Gaming Co., Vadim Mats, ha dichiarato che il loro obiettivo è combinare i giochi digitali convenzionali con elementi di gioco unici, tra cui skin, personaggi ed esperienze che possono essere create e coniate come NFT. Integrando la tecnologia blockchain nei giochi, l'azienda mira a offrire agli utenti un nuovo livello di proprietà e valore per le proprie risorse di gioco.

Oltre a "Space Striker AI", The NFT Gaming Co. ha in programma di rilasciare più giochi e applicazioni che generano entrate nel prossimo futuro. L'attenzione dell'azienda alla creazione di esperienze di gioco innovative che sfruttano gli NFT la distingue dagli sviluppatori di giochi tradizionali.

"Space Striker AI" può essere scaricato sia da Google Play Store che da Apple App Store. L'ingresso di NFT Gaming Co. nel mercato ha già ricevuto un'attenzione positiva, con le sue azioni quotate al Nasdaq in aumento di oltre l'8% nell'attività pre-mercato.

Mentre l’industria dei giochi continua ad evolversi, l’integrazione degli NFT e della tecnologia blockchain offre nuove opportunità ai giocatori di interagire con i giochi e possedere risorse digitali uniche. L'ingresso di NFT Gaming Co. nel mercato segna un passo significativo verso l'adozione mainstream degli NFT nei giochi.

Definizioni:

– Token non fungibili (NFT): risorse digitali uniche che rappresentano la proprietà di un elemento o contenuto specifico sulla blockchain.

Fonti: comunicato stampa di NFT Gaming Co., MT Newswires.