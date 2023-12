I Dallas Cowboys potrebbero inseguire Anthony Barr dopo aver perso Shaquille Leonard

I Dallas Cowboys rimasero delusi dopo aver perso contro il linebacker Shaquille Leonard, che alla fine firmò con i Philadelphia Eagles. I Cowboys ora si trovano in modo preoccupante nella posizione di linebacker e probabilmente rivaluteranno le loro opzioni.

Un potenziale candidato emerso è l'ex giocatore dei Cowboys, Anthony Barr. Secondo Bryan Broaddus di 105.3 The Fan, il nome di Barr è stato menzionato come potenziale bersaglio per i Cowboys. Questa notizia potrebbe non piacere ai fan dei Cowboys, che l'anno scorso hanno celebrato la firma di Barr con la squadra.

La prestazione di Barr con i Cowboys la scorsa stagione è stata contrastante. Anche se si è mostrato promettente come linebacker di riserva con abilità di passaggio veloce, ha lottato in copertura, consentendo 20 ricezioni su 25 bersagli per 210 yard e un alto punteggio di passante. Tuttavia, i Cowboys non necessariamente firmerebbero Barr per le sue capacità di copertura, dato che i loro attuali titolari come linebacker hanno l'atletismo necessario per gestire quel ruolo.

Ingaggiare Barr non sarà semplice per i Cowboys, dato che attualmente fa parte della squadra di allenamento dei Vikings. I Cowboys avrebbero bisogno di fare alcune mosse nel roster per ingaggiarlo, poiché i giocatori non possono essere ingaggiati direttamente da una squadra di allenamento all'altra.

Nonostante le potenziali complicazioni, la familiarità di Barr con i Cowboys e la sua conoscenza del sistema del coordinatore difensivo Dan Quinn lo rendono un'opzione allettante. A questo punto della stagione, i Cowboys potrebbero dare priorità alla familiarità rispetto agli acquisti di grandi nomi.

I Cowboys si sono comportati bene in questa stagione, anche senza grandi aggiunte, ma l'aggiunta di Barr potrebbe rafforzare ulteriormente la loro difesa. I tifosi potranno approfittare di questa opportunità anche scommettendo sui Cowboys su FanDuel. Iscrivendosi, depositando $ 10 o più e scommettendo $ 5 o più sulle quote della moneyline di Dallas contro i Philadelphia Eagles, i fan hanno la possibilità di vincere $ 150 in scommesse bonus.