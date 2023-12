L'aggiornamento del gioco Spider-Man 2 sarà disponibile all'inizio del 2024

Insomniac Games ha confermato che il prossimo aggiornamento del gioco per Spider-Man 2 sarà rilasciato all'inizio del 2024. Mentre i giocatori hanno espresso la loro attesa per nuove funzionalità come New Game Plus e descrizioni audio, il team di sviluppo ha sottolineato la necessità di ulteriore tempo per garantire che l'aggiornamento soddisfi i loro standard di qualità.

"Abbiamo lavorato diligentemente su queste funzionalità e necessitiamo di ulteriori test per garantirne la qualità", ha affermato Insomniac Games in un recente annuncio su Twitter. La finestra di rilascio dell'aggiornamento del gioco è stata fissata per l'inizio del 2024, con un elenco più completo di funzionalità che verrà rivelato in prossimità del lancio dell'aggiornamento.

Insomniac Games ha anche preso atto del feedback dei giocatori e si è impegnata a incorporare funzionalità altamente richieste come la possibilità di cambiare l'ora del giorno e riprodurre le missioni completate. Nonostante sia un'esclusiva della console PS5, Spider-Man 2 ha guadagnato una notevole popolarità sin dalla sua uscita quasi due mesi fa. In soli 11 giorni dal lancio, Spider-Man 2 ha venduto oltre cinque milioni di copie, diventando uno dei giochi di maggior successo dell'anno.

È interessante notare che questo annuncio arriva poco dopo che sono emerse notizie riguardanti un attacco informatico su Insomniac Games da parte di un gruppo ransomware, che presumibilmente ha esposto informazioni riservate. Sony, la società madre di Insomniac Games, ha prontamente rilasciato una dichiarazione affermando le proprie indagini sulla questione e assicurando al pubblico che nessun altro studio o divisione all'interno di Sony Interactive Entertainment è stato coinvolto.

Con il prossimo aggiornamento del gioco, i giocatori di Spider-Man 2 possono aspettarsi un'esperienza di gioco migliorata con l'implementazione delle funzionalità richieste. Insomniac Games continua a dare priorità alla qualità e alla soddisfazione dei giocatori, assicurando che Spider-Man 2 rimanga uno straordinario viaggio di supereroi per i fan del franchise di giochi.