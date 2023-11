Aggiornamento Pokémon GO: svelato il mistero di Shadow Articuno!

Nelle ultime notizie di Pokémon GO, i giocatori hanno avuto una sorpresa quando hanno scoperto che Shadow Articuno, il leggendario Pokémon di tipo Ghiaccio e Volante, è diventato il boss a 5 stelle di Shadow Raid. Inizialmente ritenuto un bug, il supporto Niantic ha confermato che la presenza di Shadow Articuno è intenzionale e sarà disponibile negli Shadow Raid a cinque stelle fino al 30 novembre 2023. Questa rivelazione ha lasciato gli allenatori a chiedersi quali altre sorprese li attendono nel mondo di Pokémon GO. .

L'inclusione di Shadow Articuno aggiunge un elemento elettrizzante al gioco, poiché i giocatori avranno l'opportunità di sfidare questo potente Pokémon e potenzialmente catturarlo come Pokémon Ombra. Mentre alcuni allenatori anticipavano la comparsa di altri Pokémon leggendari, la decisione di Niantic di includere Shadow Articuno aumenta il livello di entusiasmo per i giocatori più devoti alla ricerca di nuove sfide. Assicurati di controllare la pagina dei raid attuali di Pokémon GO per un elenco completo dei boss dei raid ombra nel novembre 2023.

McDonald's sponsorizza i PokéStop in Canada

La partnership tra McDonald's e Pokémon GO continua a prosperare, affascinando gli allenatori di tutto il mondo. Dopo le collaborazioni in Francia, Giappone e vari altri paesi, McDonald's ha rivolto la sua attenzione al Canada. Gli appassionati di Pokémon GO in tutto il Canada hanno segnalato la comparsa di PokéStop sponsorizzati da McDonald's in diverse località, tra cui Waterloo, Calgary e Québec.

È interessante notare che questa sponsorizzazione sembra coincidere con la reintroduzione da parte di McDonald's della promozione delle carte Pokémon nel 2023. La promozione, disponibile tramite Happy Meals, consente ai fan di collezionare 15 carte Pokémon aggiuntive. Queste carte avranno temi Pokémon Scarlatto e Viola. Mentre Germania e Austria avvieranno la promozione a luglio, con il Regno Unito che seguirà l'esempio ad agosto, le date di uscita per gli altri paesi devono ancora essere annunciate. Con entusiasmanti opportunità per i Pokémon collezionabili sia nel gioco che fisici, è un ottimo momento per gli allenatori canadesi per abbracciare la collaborazione tra Pokémon GO e McDonald's.

Ansie di aggiornamento: problemi di connettività nella versione 0.289

Gli allenatori hanno scaricato con entusiasmo l'ultimo aggiornamento di Pokémon GO, versione 0.289, solo per riscontrare problemi di connettività con i loro dispositivi GO+ e GO++. Alcuni trainer hanno segnalato notifiche errate, mentre altri hanno riscontrato un malfunzionamento completo del dispositivo. Sebbene sia difficile individuare lo specifico dispositivo Android e le combinazioni di versioni più interessate, i dati preliminari suggeriscono che i dispositivi con Android 14 potrebbero essere più inclini a problemi di connettività.

La community di Pokémon GO spera che Niantic risolva rapidamente questo problema, poiché i possessori di GO+ e GO++ hanno affrontato sfide simili in passato. Mentre l'azienda lavora per risolvere il problema, si consiglia agli allenatori di rimanere sintonizzati per gli aggiornamenti e, se necessario, di esplorare nel frattempo opzioni alternative per migliorare la loro esperienza con Pokémon GO.

FAQ

1. Ombra Articuno è disponibile in Pokémon GO?

Sì, Shadow Articuno è attualmente disponibile come boss Shadow Raid a 5 stelle fino al 30 novembre 2023.

2. Dove si trovano i PokéStop sponsorizzati da McDonald's in Canada?

Le località confermate includono Waterloo (Ontario), Calgary (Alberta) e Québec, tra gli altri.

3. Quali carte Pokémon sono presenti nella promozione Happy Meal di McDonald's?

La promozione delle carte Pokémon 2023 in McDonald's Happy Meals includerà carte basate su Pokémon Scarlatto e Viola.

4. Quali problemi di connettività sono sorti con l'aggiornamento 0.289 in Pokémon GO?

Gli allenatori che utilizzano dispositivi GO+ e GO++ hanno segnalato notifiche interrotte e malfunzionamenti del dispositivo dopo l'aggiornamento alla versione 0.289.

