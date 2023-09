La cometa Nishimura appena scoperta visibile nel cielo notturno

By

Una cometa appena scoperta, chiamata Cometa Nishimura, sarà visibile mentre passerà vicino alla Terra la prossima settimana. Il fotografo spaziale giapponese Hideo Nishimura ha osservato per la prima volta la cometa all'inizio di agosto e da allora la sua luminosità è aumentata mentre viaggia attraverso il sistema solare interno. La cometa effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla Terra martedì, arrivando entro 78 milioni di miglia dal pianeta, rimanendo potenzialmente visibile per i prossimi cinque giorni.

Anche la cometa Nishimura passerà entro 21 milioni di miglia dal sole il 17 settembre. La sua orbita suggerisce che l'ultima volta che è passata vicino al sole, e forse più vicino alla Terra, è stato intorno all'anno 1590. Anche se non sono state registrate comete in quel periodo tempo che corrisponde a Nishimura, avrebbe dovuto essere abbastanza luminoso per essere visto.

Per individuare la cometa Nishimura, è meglio usare un binocolo e trovare un luogo con cielo scuro, lontano dalle luci della città. Sky and Telescope ha condiviso mappe che possono aiutare gli osservatori del cielo a identificare la cometa. La coda della cometa punterà sempre lontano dal sole e nelle foto appare verdastra a causa della presenza di carbonio biatomico. Tuttavia, attraverso il binocolo, apparirà quasi incolore o leggermente rosa poiché la luce solare si riflette sui granelli di polvere.

Per coloro che si trovano nell'emisfero settentrionale, si consiglia di trovare una visione chiara dell'orizzonte est-nordest circa mezz'ora prima del crepuscolo mattutino. Tuttavia, man mano che la cometa si avvicina al Sole e all’orizzonte, diventerà più difficile da vedere. Mercoledì la cometa passerà tra la Terra e il sole, rendendone improbabile la visibilità. L'intenso calore del sole potrebbe causare la rottura della cometa, ma gli esperti si aspettano che sopravviva. Se sopravvive, passerà verso il lato opposto del sole all'inizio di ottobre e sarà visibile nel cielo mattutino dell'emisfero australe a novembre.

– CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html