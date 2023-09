La cometa Nishimura appena scoperta affascina gli astrofotografi di tutto il mondo

By

Gli astrofotografi di tutto il mondo hanno catturato immagini straordinarie della cometa Nishimura mentre viaggia attraverso il nostro sistema solare. Scoperta nell'agosto 2023 dall'astronomo dilettante Hideo Nishimura, questa cometa è stata fonte di entusiasmo sia per i professionisti che per gli appassionati.

In un’epoca in cui la maggior parte delle comete vengono scoperte utilizzando telescopi automatizzati, il fatto che Nishimura abbia trovato questa cometa con una fotocamera standard è davvero impressionante. Nelle ultime settimane gli astrofotografi hanno seguito diligentemente i progressi della cometa Nishimura e ne hanno documentato il viaggio.

Mentre la cometa si avvicina al suo punto più vicino alla Terra il 12 settembre e al suo massimo avvicinamento al Sole (perielio) il 17 settembre, le prossime settimane offriranno una promettente opportunità per gli osservatori delle stelle di avvistare la cometa Nishimura. Per intravedere questo spettacolo cosmico, guarda verso il cielo orientale durante le ore che precedono l'alba. Le app per osservare le stelle possono aiutare a localizzare la cometa, mentre binocoli o telescopi forniranno una visione migliore.

Gli esperti consigliano di utilizzare ottiche ad alta potenza per vedere chiaramente la coda della cometa. Attraverso un binocolo o telescopi di piccole e medie dimensioni, gli osservatori possono aspettarsi di vedere una sfera sfocata e verdastra. Tuttavia, con attrezzature più avanzate, i dettagli della coda diventano più visibili.

Gli astrofotografi hanno già catturato immagini mozzafiato della cometa Nishimura. Michael Jäger dall'Austria ha documentato un evento di disconnessione della coda della cometa causato da un'esplosione di vento solare. Nick Bull, noto come Stonehenge Dronescapes, ha fotografato magnificamente la cometa sopra l'iconico monumento di pietra. L'astronomo dilettante Stuart Atkinson ha catturato immagini che mostrano chiaramente la distinta forchetta nella coda della cometa.

Per coloro che desiderano intraprendere il proprio viaggio alla ricerca della cometa o semplicemente osservare la cometa Nishimura mentre è ancora visibile, sono disponibili varie risorse. Le guide sui migliori binocoli e telescopi possono aiutare nella scelta dell'attrezzatura adeguata. Inoltre, sono disponibili risorse per coloro che sono interessati a fotografare le comete e il cielo notturno, inclusi consigli per fotocamere e obiettivi.

Mentre la cometa Nishimura continua il suo viaggio celeste, astrofotografi e osservatori delle stelle attendono con impazienza la possibilità di testimoniare la sua bellezza e catturare immagini straordinarie di questo straordinario evento cosmico.

Fonte:

– Space.com