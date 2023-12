Previsioni meteorologiche invernali a New York: cosa aspettarsi questa stagione

By

Con l’avvicinarsi dell’inverno, molti newyorkesi sono curiosi di sapere come sarà il tempo quest’anno nella Grande Mela. Anche se le temperature miti e la pioggia persistono sulla città, i meteorologi prevedono che il prossimo inverno potrebbe non portare cambiamenti significativi nei modelli meteorologici.

A differenza degli anni precedenti, in questa stagione si prevede che il Nord-Est sperimenterà il fenomeno meteorologico noto come El Niño. El Niño porta tipicamente temperature calde dalla parte meridionale degli Stati Uniti, che potrebbero comportare freddo e nevicate meno estremi a New York City.

Secondo AccuWeather, si prevede che New York City riceverà 18-26 pollici di neve quest'inverno, ovvero leggermente al di sotto della media di 30 pollici. Anche se questa può essere una buona notizia per coloro che non amano spalare e avere a che fare con marciapiedi ghiacciati, significa che gli appassionati dell’inverno potrebbero rimanere delusi dalla mancanza di nevicate.

Nonostante l'inverno relativamente più mite previsto per New York City, è essenziale ricordare che le temperature possono ancora scendere in modo significativo. Tuttavia, i dati storici mostrano che in passato la città ha registrato temperature molto più fredde. Alcune delle temperature più fredde registrate a Central Park includono -15°F il 9 febbraio 1934, -13°F il 30 dicembre 1917 e -8°F il 15 febbraio 1943.

Anche se il tempo potrebbe essere più gestibile quest'inverno, è importante rimanere sintonizzati sulle previsioni locali ed essere preparati per eventuali cambiamenti imprevedibili che potrebbero verificarsi. Come sempre, è consigliabile vestirsi adeguatamente e adottare precauzioni per garantire la propria sicurezza durante i mesi più freddi.

Nel complesso, quest’anno i newyorkesi possono aspettarsi un inverno più mite della media con meno nevicate. Quindi, anche se potrebbe non essere un paese delle meraviglie invernale, è un'eccellente opportunità per godersi la città senza gli inconvenienti che le forti nevicate possono portare.

