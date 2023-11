La nuova era di World of Warcraft: potenziare gli Alt-O-Holics

Scatenando libertà e connettività senza precedenti, l'attesissima espansione, World of Warcraft The War Within, è destinata a rivoluzionare l'esperienza di gioco alternativo. Lo sviluppatore del gioco, Blizzard, ha confermato l'introduzione di una nuova entusiasmante funzionalità nota come World of Warcraft Warbands durante il recente annuncio della BlizzCon 2023.

World of Warcraft Warbands è un concetto rivoluzionario che promuove l'interconnettività tra più personaggi all'interno di un account Battle.net. Con questa funzione, i giocatori possono aspettarsi maggiore flessibilità e comodità quando si passa da un personaggio all'altro. Non dovranno più sopportare il noioso processo di riconquistare fama o cambiare banca. Questo aggiornamento progressivo promette una transizione senza intoppi, consentendo ai giocatori alternativi di immergersi completamente nei vari aspetti del gioco senza ostacoli.

L'impatto delle bande da guerra di World of Warcraft è di vasta portata. I giocatori ora possono mostrare fino a quattro personaggi nella schermata di selezione, utilizzando una “scena a tema Warband” visivamente accattivante. Inoltre, l'introduzione di questo sistema consente la condivisione di reputazione, collezioni, risultati, progressi nell'open world, valute, equipaggiamento e accesso a una Warband Bank dedicata. Questa integrazione si estende a tutte le alternative, indipendentemente dalla fazione, consolidando il concetto di un'esperienza di gioco unificata.

Blizzard ha confermato che la maggior parte delle fazioni e delle reputazioni che verranno introdotte nel prossimo aggiornamento 11.0 riguarderanno l'intera Warband. Inoltre, i giocatori potranno trasferire l'equipaggiamento selezionato tra i personaggi utilizzando la banca Warband. Questo equipaggiamento, classificato come "Warbound", può essere condiviso con gli alt ma diventa legato all'anima una volta equipaggiato. Inoltre, i giocatori possono aspettarsi di sbloccare “equipaggiamento Warbound di livello elevato” attraverso varie attività all’interno del gioco.

In particolare, anche i contenuti esistenti riceveranno il trattamento Warband. Numerosi obiettivi legacy che prima erano limitati a un singolo personaggio verranno convertiti, consentendo ai giocatori di sperimentarli in tutta la loro banda da guerra. Anche i punti di volo verranno espansi per includere le bande di guerra.

L'impatto di World of Warcraft Warbands si estende oltre le meccaniche di gioco. La trasmog, o aspetto estetico, sarà disponibile in tutta la banda da guerra, indipendentemente dal tipo di armatura. Ciò significa che l'acquisizione di un aspetto specifico su un personaggio gli consente di essere utilizzato da altri personaggi all'interno della banda da guerra. Inoltre, tutti gli articoli vincolati al ritiro verranno ora appresi automaticamente, eliminando l'onere di ottenere manualmente gli articoli duplicati.

L'introduzione delle bande da guerra di World of Warcraft è stata accolta con grande attesa ed entusiasmo. I giocatori alternativi sono ansiosi di abbracciare la libertà e la flessibilità senza pari che questo aggiornamento comporta. Mentre la community di World of Warcraft attende con impazienza l'uscita di The War Within, il futuro del gioco alternativo sembra più luminoso che mai.

Domande frequenti

Cos'è le bande da guerra di World of Warcraft?

World of Warcraft Warbands è una nuova funzionalità introdotta nell'espansione, The War Within, che consente una più profonda interconnettività tra più personaggi all'interno dell'account Battle.net di un giocatore.

Quali vantaggi offrono le bande da guerra di World of Warcraft ai giocatori alternativi?

World of Warcraft Warbands migliora in modo significativo l'esperienza di gioco alternativa consentendo lo scambio di personaggi senza soluzione di continuità, la condivisione di reputazioni, collezioni, obiettivi, equipaggiamento e l'accesso a una Warband Bank dedicata.

Le bande da guerra di World of Warcraft influenzeranno la trasmog?

Sì, il nuovo sistema consente la trasmog in tutta la banda da guerra, indipendentemente dal tipo di armatura. Acquisire un aspetto specifico su un personaggio ne consente l'utilizzo da parte di altri personaggi all'interno della banda da guerra.

Gli oggetti vincolati al ritiro saranno ancora commerciabili?

No, gli articoli vincolati al ritiro verranno ora appresi automaticamente, eliminando la necessità di scambi manuali o di acquisizione di articoli duplicati.

