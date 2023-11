Scopri le meraviglie dell'universo al Franklin Institute

FILADELFIA – Preparati a intraprendere un viaggio maestoso attraverso la vastità dello spazio nella nuova mostra del Franklin Institute, "Wondrous Space". Aprendo le sue porte questo sabato, questo paese delle meraviglie cosmico offre un'affascinante esplorazione dei misteri e delle meraviglie che si trovano oltre il nostro orizzonte.

Dimentica l'idea che lo spazio sia vuoto e privo di meraviglie. Al centro della mostra, un colossale globo marziano attende, accendendo un senso di intrigo e curiosità per il cosmo lontano. Ma questa mostra va oltre la semplice rappresentazione visiva. L'astronomo capo Derrick Pitts sottolinea che "Wondrous Space" è progettato per essere profondamente interattivo, offrendo una gamma di emozionanti esperienze multifamiliari.

Il primo piano della mostra, avvolto nell'oscurità simile alla vastità dello spazio, approfondisce gli elementi dei corpi celesti e offre approfondimenti sugli enigmatici fenomeni che popolano il nostro universo. Dai buchi neri alle galassie, i visitatori di tutte le età acquisiranno una comprensione più profonda del cosmo con la speranza di poter vedere per sempre il cielo notturno con un ritrovato apprezzamento e connessione.

Avventurandosi al secondo piano, gli ospiti saranno travolti dalle maestose aspirazioni dell'esplorazione spaziale. Presentando razzi, rover e accattivanti esposizioni di tute spaziali, questa sezione immerge i visitatori in un mondo in cui gli esseri umani puntano a tornare sulla Luna e infine a raggiungere Marte. Al di là delle meraviglie tecnologiche, la mostra offre stazioni interattive che mettono in risalto i professionisti ispiratori dietro queste missioni pionieristiche. Pitts sottolinea l'importanza della rappresentazione, affermando: "Vogliamo che i ragazzi si immaginino in queste incredibili carriere e vedano persone che assomigliano a loro svolgere questo lavoro fantastico ed entusiasmante".

“Wondrous Space” sarà una mostra permanente al Franklin Institute, che fungerà da precursore di altre cinque installazioni rivoluzionarie nei prossimi anni. Per celebrare la sua inaugurazione, l'istituto regalerà ai primi 250 visitatori sia sabato che domenica navette spaziali gratuite, garantendo un'esperienza memorabile per tutti.

Domande frequenti

Qual è l'obiettivo principale della mostra "Wondrous Space" al Franklin Institute?

L’obiettivo principale della mostra “Wondrous Space” è educare i visitatori sulle meraviglie dell’universo oltre l’orizzonte visibile e ispirare una connessione più profonda con il cosmo.

Cosa possono aspettarsi di vedere i visitatori nella mostra?

I visitatori possono aspettarsi di incontrare un enorme globo marziano, display interattivi, razzi, rover, tute spaziali e conoscere i professionisti coinvolti nell'esplorazione spaziale.

In che modo la mostra è progettata per essere interattiva?

La mostra offre esperienze multifamiliari, postazioni interattive ed elementi che coinvolgono i visitatori di tutte le età, consentendo loro di partecipare attivamente alla loro esplorazione dello spazio.

Perché la rappresentazione è importante nella mostra?

La mostra mira a ispirare le generazioni più giovani mettendo in mostra individui che rappresentano una vasta gamma di background, incoraggiandoli a immaginare se stessi perseguendo una carriera nell’esplorazione spaziale.

Qual è la durata della mostra?

“Wondrous Space” è una mostra permanente al Franklin Institute, con l’intenzione di aprire altre cinque mostre innovative in futuro.

