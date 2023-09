Wahoo annuncia l'aggiornamento del Kickr Move Smart Trainer e il nuovo Kickr Bike Shift

Wahoo ha presentato Kickr Move, una versione migliorata del suo popolare trainer intelligente Kickr. Il Kickr Move è dotato di una pista integrata che consente otto pollici di movimento avanti e indietro della bici. Questa innovazione mira a fornire un'esperienza di ciclismo indoor più realistica e coinvolgente simulando la sensazione di pedalare all'aperto. Wahoo sostiene che questo movimento può anche ridurre la fatica tipicamente associata alla guida su un trainer fisso.

Al prezzo di £ 1,399.99/$ 1,599.99/€ 1,599.99, il Kickr Move costa £ 300/$ 300/€ 300 in più rispetto allo smart trainer Kickr V6 esistente. Il Kickr V6 sarà ancora disponibile per l'acquisto insieme al Kickr Move.

Oltre alla Kickr Move, Wahoo ha annunciato anche la Kickr Bike Shift, una nuova versione della sua smart bike indoor Kickr Bike. La Kickr Bike Shift ha un prezzo di £ 2,699.99 / $ 2,999.99 / € 2,999.99, ovvero £ 800 / $ 1,000 / € 1,000 in meno rispetto alla Kickr Bike V2. Tuttavia, Kickr Bike Shift non ha la capacità di inclinarsi per simulare le pendenze e presenta un sistema di freni e trasmissione modificato.

Il cingolo integrato di Kickr Move consente il movimento sia in senso longitudinale che laterale, offrendo agli utenti un'esperienza di guida più realistica. Tuttavia, questo movimento limita l’uso di alcuni accessori come i blocchi montanti della ruota anteriore e le piastre sterzanti intelligenti. Wahoo ha sviluppato un adattatore per consentire la compatibilità con il suo accessorio Kickr Climb, che simula le salite sollevando la parte anteriore della bici in risposta ai cambiamenti di pendenza virtuali.

Nel complesso, Kickr Move e Kickr Bike Shift mirano a migliorare l'esperienza del ciclismo indoor offrendo movimenti più realistici e un'opzione più conveniente per i ciclisti. Queste nuove versioni dimostrano l'impegno di Wahoo verso l'innovazione nel mercato dei rulli intelligenti e del ciclismo indoor.

