Poco rilascia una nuova variante dello smartphone M6 Pro 5G con opzione di archiviazione estesa

Poco, il rinomato marchio di smartphone, ha presentato una nuovissima variante del suo popolare smartphone M6 Pro 5G. Quest'ultima variante offre ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offrendo agli utenti ampio spazio per archiviare file, foto e applicazioni. La nuova variante ha un prezzo di Rs 14,999 ed è disponibile per l'acquisto su Flipkart.

Lo smartphone M6 Pro 5G, inizialmente rilasciato con 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, è ancora disponibile per l'acquisto. Gli utenti possono scegliere tra le opzioni di colore Power Black e Forest Green per soddisfare le loro preferenze personali.

Una delle caratteristiche distintive del Poco M6 Pro 5G è il suo straordinario display LCD FHD+ da 6.79 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Con un rapporto schermo-corpo del 91% e una luminosità massima di 550 nit, gli utenti possono godere di immagini vivaci e coinvolgenti. Il display è protetto da Corning Gorilla Glass 3, garantendo durata e resistenza ai graffi.

Lo smartphone è alimentato dal chipset Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm con un processo a 4 nm, che offre prestazioni fluide ed efficienti. Con una combinazione di 2 core CPU A2.2 da 78 GHz e 6 core CPU A2 Kryo da 55 GHz e una GPU Adreno 613, gli utenti possono aspettarsi un multitasking senza interruzioni e capacità di gioco impressionanti. L'M6 Pro 5G funziona con l'ultimo Android 13 con MIUI 14 pronto all'uso.

In termini di funzionalità della fotocamera, lo smartphone presenta una configurazione a doppia fotocamera con una fotocamera principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Per selfie straordinari, una fotocamera frontale da 8 MP è alloggiata in un foro.

Nel complesso, la nuova variante del Poco M6 Pro 5G offre agli utenti un'opzione di archiviazione estesa pur mantenendo le straordinarie funzionalità dello smartphone ad un prezzo competitivo. È la scelta ideale per le persone che necessitano di spazio di archiviazione aggiuntivo per le loro esigenze digitali.

FAQ

1. Posso espandere ulteriormente la memoria del Poco M6 Pro 5G?

No, il Poco M6 Pro 5G non supporta la memoria espandibile. Tuttavia, la nuova variante offre un'importante opzione di archiviazione interna da 256 GB.

2. Il Poco M6 Pro 5G supporta la ricarica rapida?

Sì, lo smartphone è dotato di una funzione di ricarica rapida da 18 W, che consente la ricarica rapida della batteria da 5000 mAh.

3. Quali colori sono disponibili per il Poco M6 Pro 5G?

Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Power Black e Forest Green.

4. Qual è il rapporto schermo-corpo del Poco M6 Pro 5G?

Il Poco M6 Pro 5G vanta un rapporto schermo-corpo del 91%, offrendo agli utenti un'esperienza visiva coinvolgente.

5. Qual è il prezzo della nuova variante del Poco M6 Pro 5G?

La nuova variante del Poco M6 Pro 5G ha un prezzo di Rs 14,999, con uno sconto speciale di Rs 2,000 durante il periodo di lancio.