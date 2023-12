Suggerimenti per l'aggiornamento CS2 al remake del treno, fan entusiasti

Un nuovissimo aggiornamento per Counter-Strike 2 è stato recentemente rilasciato da Valve, suscitando entusiasmo tra i fan del gioco. I dataminer hanno scoperto indizi che puntano verso un potenziale remake della popolare mappa Treno per CS2.

Train è considerata una delle migliori mappe Counter-Strike di tutti i tempi, con una ricca storia che risale a CS 1.6. Nonostante la sua popolarità, la mappa è stata rimossa dal pool di mappe Active Duty all'inizio di quest'anno per fare spazio ad Ancient. Da allora, non è stato più visto nel gioco professionistico.

Tuttavia, sembra che Train stia tornando alla ribalta. I dataminer gabefollower e aquaimissing hanno scoperto risorse relative a un remake di Train CS2 nel recente aggiornamento.

Sebbene ciò non garantisca l'arrivo immediato di Train in CS2, il fatto che si stia lavorando a un remake è una notizia entusiasmante per i fan che desideravano una versione aggiornata della mappa dopo quasi un decennio.

Per coloro che non vedono l'ora di provare il remake di Train CS2, è disponibile una soluzione temporanea. L'utente RockFeller ha creato un port di CS:GO's Train per CS2 su Steam Workshop. Sebbene possa comportare il gioco con i bot, al momento è l'opzione migliore per godersi la mappa prima del suo ritorno ufficiale.

Train è sempre stato elogiato per il suo alto livello di abilità e il suo gameplay strategico. Sarà affascinante vedere come i giocatori utilizzeranno la mappa in CS2 una volta rilasciato il remake. I fan attendono con impazienza il ritorno di questa amata mappa nel franchise di Counter-Strike.