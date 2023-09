Comprendere l'impatto della migrazione dei castori sulle comunità artiche

Un nuovo studio chiamato Barin, che sta per Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, sta esaminando come la migrazione dei castori nell’Artico sta influenzando la regione e le sue comunità. Mentre i castori continuano a spostarsi verso nord, la loro capacità di alterare i corsi d’acqua e rimodellare il terreno circostante può avere conseguenze significative.

Guidato da Helen Wheeler dell'Anglia Ruskin University e Phillip Marsh della Wilfrid Laurier University, in collaborazione con Herb Nakimayak dell'Inuvialuit Fish Joint Management Committee e altri partner, il progetto Barin mira a comprendere i cambiamenti legati ai castori nei corsi d'acqua e nei laghi e come questi i cambiamenti hanno un impatto sulle persone. Questa ricerca è particolarmente cruciale per la regione degli insediamenti Inuvialuit in Canada.

In Alaska, scienziati come Ken Tape studiano da anni gli effetti dei castori e hanno formato l’Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) per facilitare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra i ricercatori di varie regioni. Tuttavia, il Canada sta ancora recuperando terreno in termini di studio e comprensione della portata dei problemi legati ai castori nell’Artico.

I castori hanno un impatto ad ampio raggio sugli ecosistemi di pianura, compreso il permafrost, il ciclo del carbonio, le popolazioni ittiche e la qualità dell’acqua. Mentre gli effetti dei castori sono stati ampiamente studiati in altre aree, l’Artico presenta sfide uniche a causa del suo terreno ghiacciato e dei sistemi a temperatura limitata. L’Artico sta già sperimentando cambiamenti significativi dovuti ai cambiamenti climatici, rendendo essenziale determinare i cambiamenti specifici attribuibili ai castori.

Il progetto Barin mira ad affrontare diverse questioni chiave, come la crescita della popolazione di castori, il suo impatto sui pesci e sugli habitat ittici e i conseguenti effetti sulle comunità circostanti. La ricerca prevede l’utilizzo di dati satellitari della NASA e modelli statistici per prevedere il movimento dei castori e i cambiamenti idrologici. Comprende anche laboratori comunitari, raccolta di storie orali e raccolta di dati sul campo.

L'area di studio per Barin comprende Aklavik, Tuktoyaktuk e Inuvik, nonché i bacini idrografici lungo l'autostrada Inuvik-Tuktoyaktuk. Herb Nakimayak, presidente dell’Inuvialuit Fish Joint Management Committee, è stato testimone di cambiamenti significativi in ​​queste aree, come l’aumento delle dighe di castori e il suo impatto sui corsi d’acqua e sugli ecosistemi su cui fanno affidamento balene e foche.

Nel complesso, il progetto Barin mira a fornire una ricerca preziosa che possa aiutare a informare il processo decisionale e sviluppare strategie per il monitoraggio e la gestione continuativi a livello comunitario. Comprendendo l’impatto della migrazione dei castori sulle comunità artiche, è possibile implementare misure migliori per garantire la resilienza e la sostenibilità di questi ecosistemi.

Fonti: Inuvik Drum, Yale Environment 360