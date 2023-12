Una nuova perdita rivela caratteristiche interessanti della serie Samsung Galaxy S24

By

Una recente fuga di notizie ha fatto luce sull'attesissima serie Samsung Galaxy S24, fornendo dettagli sulle sue specifiche e caratteristiche. Secondo la fuga di notizie, la nuova gamma di punta sarà composta dai Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra, che hanno tutti ricevuto la certificazione dalla Federal Communications Commission (FCC) per la vendita negli Stati Uniti.

Una rivelazione interessante dalla fuga di notizie è che la serie Galaxy S24 sarà probabilmente alimentata dall'ultimo processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Ciò contraddice le voci precedenti che suggerivano che la gamma utilizzerebbe esclusivamente il chipset Exynos interno di Samsung. Tuttavia, Samsung ha una storia di passaggio da un chipset all'altro a seconda del mercato, quindi resta da vedere quale processore verrà utilizzato in quali paesi.

Un altro dettaglio degno di nota è che la quantità di RAM della serie Galaxy S24 sarà la stessa dei suoi predecessori, compresa tra 8 GB e 12 GB. Ciò ha suscitato delusione tra alcuni fan più accaniti che speravano in un aumento a 16 GB. Tuttavia, vale la pena notare che 12 GB di RAM sono più che sufficienti per alimentare le ambizioni AI di Samsung, come dimostrato dal Pixel 8 Pro di Google, anch'esso dotato di 12 GB di RAM.

La fuga di notizie rivela anche molte altre interessanti caratteristiche, come un telaio in titanio per l'S24 Ultra, una batteria da 5000 mAh e un nuovo teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x. Inoltre, si dice che Samsung introdurrà nuove capacità di intelligenza artificiale, inclusa una funzione di traduzione linguistica e la propria versione di Google Lens.

Come sempre, è importante affrontare le fughe di notizie con un certo scetticismo fino a quando non verrà fornita la conferma ufficiale. Tuttavia, quest'ultima fuga di notizie ha suscitato notevole entusiasmo tra gli appassionati Samsung, che attendono con impazienza il lancio della serie Galaxy S24 il prossimo anno.