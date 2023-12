Norme più severe imposte per proteggere la serenità naturale nei parchi nazionali degli Stati Uniti

Sono state introdotte nuove norme per limitare il numero di aerei ed elicotteri che sorvolano il Monte Rushmore e altri monumenti e parchi nazionali negli Stati Uniti. Lo scopo è tutelare la serenità e la tranquillità di queste amate aree naturali. L’inquinamento acustico causato dai tour aerei è stato a lungo fonte di frustrazione per i visitatori, e la questione ha finalmente raggiunto un punto di rottura con l’implementazione di nuovi piani di gestione in quasi due dozzine di parchi e monumenti nazionali.

Il Monte Rushmore e il Parco nazionale Badlands hanno recentemente annunciato alcune delle normative più severe finora, vietando di fatto ai voli turistici di arrivare entro mezzo miglio dai siti del South Dakota a partire da aprile. Tuttavia, ciò ha posto delle sfide ai tour operator come Black Hills Aerial Adventures, poiché è necessario trovare percorsi alternativi per salvare le loro attività.

Queste norme derivano da una sentenza della corte d’appello federale di tre anni fa, che stabilì che il National Park Service e la Federal Aviation Administration non erano riusciti a far rispettare una legge del 2000 che regolava i viaggi aerei commerciali sui parchi e sulle terre tribali. I regolamenti fanno parte di un programma per la definizione delle regole e molti stanno ora entrando in vigore. Tuttavia, la controversia della questione ha portato a potenziali controversie da parte del gruppo industriale e ad azioni legali per gruppi di coalizione ambientalista.

I critici sostengono che il rumore delle pale degli elicotteri disturba il paesaggio sonoro naturale e sminuisce l’esperienza del visitatore. Kristen Brengel della National Parks Conservation Association mette in dubbio l'equità della situazione, poiché il numero di visitatori a terra supera di gran lunga quelli che volano sopra la testa. D’altro canto, gli operatori aerei sottolineano l’impareggiabile accesso che offrono, soprattutto agli anziani e ai disabili.

I voli turistici ebbero origine negli anni '1930, quando i piloti di elicotteri che lavoravano al progetto della diga di Hoover iniziarono a regalare cavalcavia alle loro famiglie. Nel corso degli anni sono state messe in atto norme per gestire i tour aerei, soprattutto dopo la tragedia di una collisione al Grand Canyon nel 1986. Il Congresso ha approvato una legislazione nel 2000 per stabilire regole per altri parchi nazionali, ma la conformità è stata ritardata a causa di difficoltà burocratiche. .

Con un'ordinanza del tribunale federale nel 2020, è stata imposta la conformità per 23 parchi nazionali, inclusi siti famosi come Glacier, Arches e Great Smoky Mountains. Prima della pandemia, nel 15,624 erano stati segnalati 2020 viaggi aerei, con un calo di circa il 30%. Gli sforzi attuali si concentrano sull'attuazione di piani e accordi nei restanti parchi.