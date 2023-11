Presentazione della mappa delle zone di resistenza vegetale migliorata: il tuo strumento di giardinaggio essenziale

L'attesissimo rilascio della nuova mappa delle zone di rusticità delle piante da parte del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) rappresenta un punto di svolta per i giardinieri di tutta la nazione. Sviluppata in collaborazione con il PRISM Climate Group dell'Oregon State University e il Servizio di ricerca agricola dell'USDA, questa mappa aggiornata è la versione più accurata e dettagliata fino ad oggi.

Sono finiti i giorni di incertezza nella scelta delle piante per il tuo giardino. La mappa delle zone di rusticità delle piante fornisce informazioni cruciali sulle temperature invernali più fredde che le piante possono sopportare in luoghi specifici. Divisa in 13 zone, ciascuna rappresentante un intervallo di 10 gradi Fahrenheit, e ulteriormente divisa in mezze zone che rappresentano un intervallo di 5 gradi, questa mappa guiderà il processo di selezione delle piante con precisione.

Ciò che distingue questa nuova edizione è l’incorporazione di dati provenienti da ben 13,412 stazioni meteorologiche, un aumento sostanziale rispetto alle 7,983 utilizzate nell’edizione del 2012. Questa ricchezza di informazioni, combinata con tecniche di mappatura innovative che utilizzano la più recente tecnologia PRISM, ha prodotto una mappa accurata e dettagliata.

"Il nostro obiettivo era creare una mappa che fornisse a giardinieri e coltivatori le informazioni più aggiornate", ha affermato Christopher Daly, direttore del PRISM Climate Group e autore principale della mappa. "Incorporando più stazioni e utilizzando tecniche di mappatura avanzate, abbiamo raggiunto un livello di precisione senza precedenti."

I miglioramenti apportati da questa nuova mappa non sono solo legati al clima. Secondo Daly, l’implementazione di tecniche di mappatura avanzate e di punti dati aggiuntivi ha portato anche a cambiamenti localizzati. Questi cambiamenti testimoniano l'accuratezza e l'attenzione ai dettagli della mappa.

Ad accompagnare la mappa delle zone di rusticità delle piante c'è una preziosa funzione "Suggerimenti per i coltivatori". Questa risorsa fornisce approfondimenti sui programmi del Servizio di ricerca agricola che sono rilevanti e vantaggiosi per i giardinieri e gli appassionati di piante. Inoltre, questa mappa ha un valore inestimabile per l’USDA Risk Management Agency nella definizione degli standard di assicurazione dei raccolti e per gli scienziati che studiano la diffusione di erbe infestanti e insetti esotici.

Per i circa 80 milioni di giardinieri e coltivatori americani, questa mappa è uno strumento indispensabile che rivoluzionerà i loro percorsi di giardinaggio. Sfrutta al massimo questa mappa migliorata delle zone di rusticità delle piante e scopri un livello completamente nuovo di fiducia nelle tue decisioni di giardinaggio.

Domande frequenti

Cos'è la mappa delle zone di rusticità delle piante?

La Plant Hardiness Zone Map è uno standard nazionale sviluppato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per aiutare i giardinieri a determinare quali piante hanno le migliori possibilità di sopravvivere alle temperature invernali più fredde in un luogo specifico.

Cosa rende unica la nuova mappa delle zone di rusticità delle piante?

La nuova mappa delle zone di rusticità delle piante è la versione più accurata e dettagliata mai rilasciata. Incorpora dati provenienti da oltre 13,000 stazioni meteorologiche e utilizza tecniche di mappatura avanzate sviluppate dal PRISM Climate Group dell'Oregon State University e dall'Agricultural Research Service dell'USDA.

Come funziona la mappa delle zone di rusticità delle piante?

La mappa è divisa in 13 zone, ciascuna rappresentante un intervallo di temperature di 10 gradi Fahrenheit. Ciascuna zona è ulteriormente divisa in due mezze zone, che rappresentano un intervallo di 5 gradi. Identificando la zona in cui ti trovi, puoi scegliere piante in grado di resistere alle temperature invernali annuali più basse della tua zona.

Chi può trarre vantaggio dalla mappa delle zone di rusticità delle piante?

La mappa delle zone di rusticità delle piante ha un valore inestimabile per giardinieri, coltivatori e appassionati di piante in tutti gli Stati Uniti. Fornisce informazioni essenziali per selezionare le piante più adatte a climi specifici. Inoltre, viene utilizzato dall'USDA Risk Management Agency e dagli scienziati che conducono ricerche su erbe infestanti e insetti esotici.

Fonte: Università statale dell'Oregon. Estratto da https://phys.org/news/2023-11-hardiness-gardeners-nationwide-unveiled.html