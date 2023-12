Mike's York Road Tavern sotto una nuova proprietà, pronta a riaprire con un nuovo look

Warminster, Pennsylvania – L'iconico Mike's Bar and Grill a Warminster è destinato a tornare con un nome nuovo di zecca e un'atmosfera rinnovata. Sotto una nuova proprietà, lo storico ristorante sulla 544 York Rd. riaprirà come Mike's York Road Tavern, dando nuova vita all'amato locale.

Il nuovo proprietario, chiamato guarda caso Mike, ha intrapreso importanti lavori di ristrutturazione per migliorare lo spazio. Il bar è stato ampliato, offrendo più spazio per servire i clienti, e le sale banchetti sono state rinnovate per creare un ambiente più moderno e confortevole.

Sebbene la taverna sia in fase di trasformazione, il nuovo proprietario si impegna a preservare l'essenza dell'originale Mike's. Gli ospiti possono aspettarsi di trovare nel menu i piatti preferiti senza tempo come Steak Bites, Stingers e Baby Back Ribs, insieme a una varietà di nuovi piatti tra cui focacce e specialità di pesce. L'intrattenimento e la musica dal vivo continueranno ad essere un punto fermo alla Mike's York Road Tavern.

Il significato storico del luogo non è sfuggito al nuovo proprietario o alla comunità. L'edificio, risalente al 1730 e considerato uno dei più antichi della cittadina di Warminster, occupa un posto speciale nella storia della contea di Bucks. Si dice addirittura che un fantasma di nome Penelope infesti la sua soffitta.

Matthew Penge, presidente della Warminster Historical Society, ha espresso la sua soddisfazione per i lavori di ristrutturazione, affermando: “Sembra fantastico. Felice di vedere che è tornato alle sue radici storiche”. Con il ritorno di diversi membri dello staff originale e di un esperto team di gestione del ristorante, Mike's York Road Tavern è pronto a fornire un servizio eccezionale e un'esperienza culinaria memorabile.

While no specific opening date has been announced, the tavern is already taking steps to prepare. They are currently seeking line cooks, bussers, runners, and hostesses to join their team. Interested individuals can find more information on the tavern’s website or by emailing [email protected].

Con l’avvicinarsi della tanto attesa riapertura, la comunità attende con impazienza il rilancio di questa storica struttura. La Mike's York Road Tavern è pronta ad accogliere nuovamente i commensali a braccia aperte, offrendo una miscela di gusti familiari e nuove esperienze in un ambiente fresco e invitante.