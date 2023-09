Un laboratorio di fisica biomedica riceve un finanziamento per il trattamento laser del cancro ovarico

Un laboratorio della Northeastern University ha ricevuto una sovvenzione di 2.7 milioni di dollari per sviluppare un nuovo trattamento per il cancro alle ovaie. Il trattamento utilizzerà i laser per identificare e colpire le cellule tumorali chemioresistenti, rafforzando al contempo il sistema immunitario del paziente. Il progetto di ricerca, chiamato “Fotoimmunoterapia frazionata per sfruttare l’immunostimolazione a basse dosi nel cancro ovarico”, è una collaborazione tra la Northeastern University, l’MD Anderson Cancer Center e il Moffitt Cancer Center.

Il cancro ovarico è uno dei tumori più mortali tra le donne e viene spesso diagnosticato in fase avanzata. Le attuali opzioni di trattamento per il cancro ovarico in stadio avanzato prevedono un intervento chirurgico per rimuovere i tumori, seguito da chemioterapia ad alta intensità di dosaggio. Tuttavia, questi trattamenti spesso raggiungono i loro limiti a causa della resistenza ai farmaci e della tossicità dose-limitante. Sono necessari approcci terapeutici più efficaci che possano anche coinvolgere il sistema immunitario del paziente nella lotta contro il cancro.

Il trattamento basato sul laser, noto come terapia fotodinamica o fotoimmunoterapia, è già stato testato in studi clinici pilota e si è dimostrato promettente. Utilizzando anticorpi specifici che prendono di mira le cellule tumorali e trasportano molecole fotoattive, il trattamento può attivare specie reattive in un’area localizzata, causando danni alle cellule tumorali chemioresistenti. Il vantaggio di questo trattamento è che prepara anche il sistema immunitario per l’immunoterapia di follow-up, risparmiando potenzialmente le cellule immunitarie “buone” e rimuovendo le cellule tumorali “cattive” che inibiscono il sistema immunitario.

Oltre al trattamento, il laboratorio sta lavorando anche allo sviluppo di un microscopio in miniatura che possa essere inserito nel corpo per valutare i tumori utilizzando la luce. Il microscopio utilizzerà brevi impulsi di luce trasmessi attraverso una fibra ottica per l'imaging. Attualmente tali dispositivi sono grandi e costosi, ma il laboratorio mira a creare un dispositivo laser leggero e portatile che costerà circa 10,000 dollari.

La ricerca è altamente interdisciplinare e coinvolge matematica, fisica, fotofisica, fisica quantistica, biofisica, biochimica e immunologia dei tumori. La Northeastern University condurrà il lavoro sperimentale per il trattamento, mentre il laboratorio Enderling utilizzerà l’oncologia matematica per progettare come un tumore risponderà al trattamento. La modellazione computazionale verrà utilizzata anche per simulare varie condizioni che non possono essere testate sperimentalmente.

Questa ricerca mostra un potenziale promettente per lo sviluppo di un trattamento basato sul laser in grado di colpire specificamente le cellule tumorali ovariche chemioresistenti e stimolare il sistema immunitario della paziente a reagire. Lo sviluppo di un microscopio in miniatura fornirà inoltre preziose informazioni sulle cellule tumorali e guiderà ulteriori esperimenti e trattamenti.

Fonte:

– Notizie globali dal nord-est

– Società americana contro il cancro