Gli esclusivi panini per la colazione del New Jersey: un'avventura culinaria

Quando si tratta di panini per la colazione, gli abitanti del New Jersey sono famosi per il loro amore per il prosciutto Taylor/involtini di maiale, uova e formaggio. Ma c'è un intero mondo di panini per la colazione oltre a quelli tradizionali. Ecco alcune opzioni uniche e deliziose che porteranno il tuo gioco dei panini per la colazione al livello successivo.

Da Walnut Street Bagels & Co. trovi il panino Eggs Milanese. Questo nuovo arrivato sulla scena dei bagel di Montclair offre una combinazione di uova fritte, mozzarella, cipolle caramellate, peperoncini lunghi italiani, rucola e maionese al chipotle. La miscela di spezie, dolcezza e amarezza rende l'esperienza davvero appetitosa.

Se stai cercando un'alternativa più sana, vai a Bagel House a West Deptford per il loro panino con pancetta di tacchino e uova con avocado e pomodoro. Questa stella nascosta dimostra che la pancetta di tacchino può essere deliziosa quanto la sua controparte di maiale se abbinata a ingredienti freschi come avocado e pomodoro.

Per una colazione a base di panini dalla fattoria alla tavola, visita la Beach Plum Farm a West Cape May. Il loro panino con pancetta è composto da prodotti e carni di provenienza locale, tra cui la pancetta dei loro maiali del Berkshire. Goditi il ​​tuo panino nella splendida cornice della loro area picnic.

Dad's Deli a Marlton potrebbe essere difficile da trovare, ma il loro panino con maiale, uova e formaggio vale il viaggio. Questo panino sostanzioso e sostanzioso soddisferà anche l'appetito più grande.

Se un panino con prosciutto, uova e formaggio Taylor non è sufficiente, vai a The Bagel Nook a Princeton e Freehold per il loro doppio nooker. Questo panino impilato presenta strati di uova, carne, formaggio e patate su uno dei loro famosi bagel. Ti sembrerà di aver mangiato due fantastici panini per la colazione in una sola volta.

Plaza Bagels a Clifton non è il solito negozio di bagel. Con le sue vibrazioni punk rock e il menu unico, troverai deliziose sorprese come prosciutto, uova e formaggio Taylor su un bagel di segale marmorizzato. La combinazione di sapori e consistenze ti lascerà desiderare di più.

Quando si tratta di semplicità classica, Summit Diner in Summit è il top. Il loro panino con prosciutto, uova e formaggio Taylor è un capolavoro senza fronzoli. Gustatelo al bancone per un'esperienza culinaria completa.

Se ti senti avventuroso e indulgente, Off the Grill nell'Upper Freehold offre il panino "The Heart Attack". Ricco di involtini di maiale, salsiccia, pancetta e prosciutto, questo panino è all'altezza del suo nome. Per un'opzione un po' più addomesticata, il bacon e l'uovo su un panino duro sono altrettanto deliziosi.

Espandi i tuoi orizzonti con i panini per la colazione e prova queste opzioni uniche e appetitose in tutto il New Jersey. Dagli eclettici negozi di bagel ai classici diner, lo stato offre qualcosa per ogni amante della colazione.