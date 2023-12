Intel rilascia nuovi driver per le GPU Intel Arc

Intel ha recentemente lanciato i suoi ultimi driver per le GPU Intel Arc, offrendo supporto per i nuovi chip Core Ultra e la relativa grafica integrata. L'aggiornamento del driver include numerosi miglioramenti e correzioni notevoli per vari giochi e applicazioni.

La nuova versione del driver, 31.0.101.5081 WHQL e 31.0.101.5122 WHQL, include il supporto per Intel Core Ultra con Intel Arc Graphics e Intel Graphics. Risolve anche alcuni problemi con le versioni precedenti e introduce miglioramenti per le prestazioni di gioco.

Tra i punti salienti del gioco, l'aggiornamento del driver apporta miglioramenti significativi alle prestazioni di gioco sui prodotti grafici Intel Arc A-Series rispetto al driver del software 31.0.101.5074. Ad esempio, Battlefield 1 in esecuzione a 1080p con impostazioni Ultra può aspettarsi un aumento medio di FPS fino al 30%.

Oltre ai miglioramenti nel gioco, l'aggiornamento del driver migliora le funzionalità di Intel Arc Control. Ora supporta i filtri webcam per il trasferimento in stile neurale sugli effetti di sfondo, l'acquisizione HDR, lo streaming da HDR a SDR su display compatibili con HDR e la personalizzazione dei tasti di scelta rapida.

Le note sulla versione descrivono inoltre in dettaglio i problemi risolti, come il danneggiamento della linea durante il gioco Fortnite con determinate impostazioni di anti-aliasing per i prodotti grafici Intel Arc A-Series. Tuttavia, esistono anche problemi noti che gli utenti potrebbero riscontrare, inclusi arresti anomali delle applicazioni durante il gioco in Dead by Daylight e corruzione sul terreno in Diablo 4 per Intel Core Ultra con prodotti Intel Arc Graphics.

Inoltre, l'aggiornamento del driver risolve alcuni problemi relativi ai prodotti grafici Intel Iris Xe MAX e ai processori Intel Core (dodicesima-quattordicesima generazione), garantendo esperienze di gioco più fluide e stabili.

Intel Arc Control ha inoltre ricevuto alcune correzioni, tra cui una migliore attivazione della fotocamera virtuale, l'eliminazione dei popup di errore dopo eventi di alimentazione e un mantenimento più affidabile delle impostazioni dell'applicazione. Tuttavia, esistono ancora problemi noti di cui tenere conto, come la generazione di più file video con determinati giochi quando si utilizza l'acquisizione di Arc Control Studio.

Gli utenti interessati possono scaricare i nuovi driver e trovare le note di rilascio complete in formato PDF sul sito Web di Intel. Con questi aggiornamenti, Intel mira a fornire agli utenti un'esperienza di gioco ottimizzata e migliorata sulle loro GPU Intel Arc.