Nuovi oggetti di GTA Online rilasciati per celebrare i traguardi di Rockstar Games

Rockstar Games, l'iconico sviluppatore di giochi dietro la serie Grand Theft Auto, festeggia in grande stile il suo 25° anniversario e il 10° anniversario di GTA V e GTA Online. Di recente, in GTA Online è stata rilasciata una serie di nuovi oggetti per celebrare questi importanti traguardi.

L'ultima collezione comprende una varietà di capi di abbigliamento e una livrea speciale. Mentre alcuni capi di abbigliamento sono stati precedentemente presenti nel gioco, altri sono prodotti venduti da Rockstar Games negli ultimi dieci anni. Dalle magliette a tema Rockstar Games alle magliette dell'anniversario di GTA V e agli abiti indossati dai protagonisti del gioco (Franklin, Michael e Trevor), i giocatori hanno solo l'imbarazzo della scelta quando si tratta di abbigliamento personalizzato in GTA Online.

Un'aggiunta di spicco è l'esclusiva livrea Knuckleduster Sport, che può essere applicata solo all'Itali GTO Stinger TT. Questo design accattivante aggiunge un tocco unico al veicolo e farà sicuramente girare la testa nelle strade virtuali di Los Santos.

Sbloccare questi elementi è un processo semplice. I giocatori devono solo accedere a GTA Online e riceveranno un messaggio di gioco che confermerà la disponibilità dei nuovi oggetti. Per provare i capi di abbigliamento, i giocatori possono visitare un guardaroba o un negozio di vestiti per creare il look desiderato. E per coloro che desiderano indossare la livrea Knuckleduster Sport, è d'obbligo un viaggio alla dogana di Los Santos.

Con l'uscita di questi oggetti celebrativi, i giocatori hanno l'opportunità di dimostrare con stile il loro amore per Rockstar Games e il franchise GTA. Che si tratti di indossare una maglietta a tema Rockstar o di vestirsi come il proprio personaggio preferito di GTA V, le opzioni per l'espressione personale in GTA Online non sono mai state così belle.

Allora, quale nuovo sblocco è il tuo preferito? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto mentre continuiamo a tenervi aggiornati su tutte le ultime novità del mondo di GTA Online.