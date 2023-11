Il nuovo aggiornamento di Google Play Store migliora la gestione e la sicurezza delle app

Google Play Store ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento, offrendo agli utenti una serie di modifiche al design e miglioramenti funzionali. Tra questi aggiornamenti c'è una funzionalità molto attesa che consente agli utenti di disinstallare in remoto le app da tutti i loro dispositivi Android connessi. Questa nuova aggiunta mira a fornire un'esperienza di gestione delle app fluida ed efficiente per gli utenti su più dispositivi.

Si diceva in precedenza e ora è confermato, la possibilità di disinstallare app dai dispositivi sincronizzati su Google Play è un punto di svolta. Che si tratti di telefono, tablet, Android TV, Google TV, veicoli abilitati per Android Auto, dispositivi Wear OS o Chrome OS, ora puoi rimuovere le app indesiderate da tutti utilizzando la scheda "Gestisci" nella sezione "App e giochi" " sezione.

Anche se i dettagli esatti sulla disponibilità di questa funzionalità devono ancora essere completamente divulgati, gli utenti possono aspettarsi un miglioramento significativo nella gestione delle app su varie categorie di dispositivi. Attualmente, gli utenti possono installare app solo da remoto tra smartphone Android, smartwatch e dispositivi Chromecast, senza la possibilità di disinstallarle. Questa aggiunta attesa da tempo renderà senza dubbio molto più semplice per gli utenti mantenere i propri dispositivi organizzati e liberi da app non necessarie.

Oltre a semplificare la gestione delle app, questo aggiornamento introduce un design aggiornato per le schede informative di Google Play Protect, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza degli utenti sui potenziali rischi per la sicurezza. Migliorando la visibilità e l'accessibilità di importanti informazioni sulla sicurezza, Google Play Store consente agli utenti di prendere decisioni informate sulle scelte delle proprie app e di proteggere i propri dispositivi connessi in modo più efficace.

Inoltre, la richiesta di abilitare le notifiche durante la preregistrazione per un'app garantisce che gli utenti rimangano aggiornati con notifiche tempestive, ottimizzando la loro esperienza con l'app. Questa piccola ma preziosa aggiunta garantisce che gli utenti non perdano aggiornamenti o annunci importanti.

Per usufruire di queste ultime funzionalità, gli utenti possono verificare la disponibilità dell'aggiornamento sul proprio dispositivo aprendo Google Play Store, toccando la foto del profilo, accedendo a Impostazioni > Informazioni > Versione Play Store > Aggiorna Play Store. Se l'aggiornamento è disponibile, verrà scaricato e installato automaticamente. Tuttavia, se l’aggiornamento non è ancora disponibile per un dispositivo specifico, gli utenti possono stare certi che Google lo sta implementando diligentemente per garantire una copertura diffusa.

Il nuovo aggiornamento di Google Play Store rivoluziona davvero la gestione delle app e migliora la sicurezza complessiva dei dispositivi Android connessi. Con la sua gamma completa di funzionalità, questo aggiornamento consente agli utenti di avere un maggiore controllo sul proprio ecosistema di app, rendendo le loro esperienze digitali più piacevoli e sicure che mai.

FAQ

1. Posso disinstallare app da tutti i miei dispositivi Android utilizzando il nuovo aggiornamento di Google Play Store?

Sì, con l'ultimo aggiornamento, Google Play Store ora ti consente di disinstallare da remoto le app da tutti i tuoi dispositivi Android sincronizzati, inclusi telefoni, tablet, Android TV, Google TV, veicoli abilitati per Android Auto, dispositivi Wear OS e dispositivi Chrome OS.

2. Come posso verificare se l'aggiornamento è disponibile per il mio dispositivo?

Per verificare la disponibilità dell'aggiornamento, attenersi alla seguente procedura:

– Apri il Google Play Store.

– Tocca la foto del tuo profilo.

– Vai su Impostazioni > Informazioni > Versione Play Store > Aggiorna Play Store.

Se l'aggiornamento è disponibile, verrà scaricato e installato automaticamente. In caso contrario, vedrai un messaggio che informa che il Play Store è già aggiornato.

3. Quali altri miglioramenti apporta il nuovo aggiornamento?

Oltre alla funzionalità di disinstallazione remota, il nuovo aggiornamento include anche un design aggiornato per le schede informative di Google Play Protect. Introduce inoltre una richiesta per ricordare agli utenti di abilitare le notifiche durante la preregistrazione per un'app, garantendo che ricevano aggiornamenti e annunci tempestivi. Questi miglioramenti migliorano sia la consapevolezza degli utenti sui rischi per la sicurezza che l'esperienza complessiva dell'app.