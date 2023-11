Dormire come gli uccelli: uno sguardo alle abitudini di sonno dei dinosauri

Circa 71 milioni di anni fa, un piccolo dinosauro teropode entrò nel suo sonno finale, lasciando dietro di sé uno straordinario fossile che fa luce sulle antiche abitudini del sonno. Scoperto di recente nel deserto del Gobi in Mongolia, il fossile appartiene a una specie precedentemente sconosciuta chiamata Jaculinykus yaruui, che condivide somiglianze con gli uccelli moderni.

A differenza della comune percezione dei dinosauri come creature giganti e temibili che vagano per la Terra, Jaculinykus yaruui apparteneva a un gruppo di piccoli teropodi chiamati Alvarezsauridae. Questi dinosauri erano caratterizzati da lunghe braccia con mani a tre dita, ideali per afferrare oggetti. Mentre un tempo si credeva che gli Alvarezsauridae rappresentassero i primi uccelli incapaci di volare, ora sono classificati come teropodi non aviari strettamente imparentati con gli uccelli.

Il fossile di Jaculinykus yaruui mostra una postura unica durante il sonno, simile a quella degli uccelli moderni. Il collo e la coda sono arcuati e gli arti posteriori sono piegati sotto il bacino. Questa posizione stereotipata per dormire, simile a quella degli uccelli, è simile a quella osservata nei troodontidi come Mei long e Sinornithoides youngi.

Questa scoperta suggerisce che la posizione per dormire potrebbe essere stata un’altra caratteristica condivisa tra dinosauri e uccelli. Gli uccelli moderni si rannicchiano mentre dormono per conservare il calore e, considerando che i teropodi piumati erano a sangue caldo, è plausibile che Jaculinykus yaruui adottasse una postura simile anche per tenersi al caldo.

La scoperta sfida le ipotesi convenzionali sul comportamento dei dinosauri e fornisce la prova definitiva di abitudini di sonno simili a quelle degli uccelli molto prima che gli uccelli si evolvessero. Ciò contribuisce alla nostra comprensione dell’anatomia completa degli Alvarezsauridae ed evidenzia la complessa relazione evolutiva tra i dinosauri teropodi e gli uccelli.

Lo studio, pubblicato su PLoS ONE, sottolinea l'importanza delle scoperte fossili nello svelare i misteri della vita preistorica. Esaminando i tratti e i comportamenti unici delle specie antiche, gli scienziati continuano a dipingere un quadro più dettagliato del lontano passato della Terra.

FAQ

D: Perché la posizione in cui dorme Jaculinykus yaruui è significativa?

La posizione in cui dorme Jaculinykus yaruui fornisce prove di comportamenti di tipo aviario tra i dinosauri teropodi non aviari. Ciò suggerisce che la postura raggomitolata durante il sonno potrebbe essere stata una caratteristica condivisa tra i dinosauri e gli uccelli moderni.

D: Qual è il significato della famiglia Alvarezsauridae?

La famiglia Alvarezsauridae comprende piccoli dinosauri teropodi che in precedenza si pensava fossero i primi uccelli incapaci di volare. Tuttavia, ora sono classificati come teropodi non aviari, strettamente imparentati con gli uccelli, offrendo preziose informazioni sul legame evolutivo tra dinosauri e uccelli.

D: In che modo la posizione in cui dormivano i dinosauri li aiutava a mantenersi al caldo?

Gli uccelli moderni si rannicchiano mentre dormono per conservare il calore. Poiché Jaculinykus yaruui e altri teropodi piumati erano probabilmente a sangue caldo, l'adozione di una postura simile durante il sonno potrebbe averli aiutati a regolare la temperatura corporea.