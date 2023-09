Nuova leggendaria ascia a due mani in arrivo su World of Warcraft Dragonflight nella patch 10.2

Blizzard Entertainment ha confermato l'introduzione di una nuova arma leggendaria nella prossima patch 10.2 di World of Warcraft Dragonflight. Gli ultimi dettagli rivelano che quest'arma leggendaria sarà un'ascia a due mani, aperta a tutti i personaggi che possono equipaggiare tali armi, indipendentemente dalla loro classe. Questa è una deviazione dalla prima arma leggendaria di Dragonflight, Nasz'uro, the Unbound Legacy, che aveva restrizioni specifiche per classe. La nuova ascia leggendaria sarà la prima del suo genere dall'espansione Wrath of the Lich King del 2009.

Taylor Sanders, un designer di incontri di WoW, ha affermato in un'intervista di aver preso in considerazione il feedback dei giocatori e di lavorare per garantire che l'acquisizione di oggetti e drop rari non sia frustrante. Vogliono che questi oggetti si sentano guadagnati ed emozionanti quando vengono ottenuti. L'obiettivo è rispondere alle preoccupazioni dei giocatori che ritengono che determinate specifiche e classi abbiano un vantaggio a causa di specifici oggetti rari. Introducendo un'arma leggendaria accessibile a più classi come Paladini, Cavalieri della Morte e Guerrieri, gli sviluppatori sperano di alleviare la pressione che i giocatori provano quando la loro classe viene potenzialmente superata da un'altra con equipaggiamento migliore.

Contrariamente alle aspettative, l'arma leggendaria della patch 10.2 non sarà incentrata sui Druidi, come molti giocatori avevano previsto. Sarà invece strettamente legato alla storia e al personaggio di Fyrakk, offrendo significato alla narrativa dei Guardiani del Sogno. È molto probabile che la leggendaria ascia a due mani sarà un raid di Fyrakk, che fungerà da boss finale nel prossimo raid chiamato Amirdrassil.

Con il lancio della patch 10.2 entro la fine dell'anno, i giocatori non vedono l'ora di progredire e lavorare verso questa attesissima leggendaria ascia a due mani. Significa l'impegno di Blizzard nel migliorare l'esperienza di World of Warcraft, rendendola più equilibrata e gratificante per il divertimento di tutti i giocatori.

Fonte:

– Il capo di Blizzard Entertainment tra loro.

– Intervista di Dot Esports con Taylor Sanders.