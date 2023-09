Nuovo Chromecast Remote per Google TV avvistato in Android TV 14 Beta

L'ultima versione di Android TV 14 Beta ha rivelato quello che sembra essere un nuovo telecomando per Chromecast con Google TV. Il design del telecomando presenta una forma arrotondata distinta e un pad di navigazione montato sulla parte superiore, simile al telecomando attuale. Tuttavia, ci sono alcune differenze evidenti.

Il Chromecast esistente con il telecomando di Google TV ha otto pulsanti, incluso un D-pad per Indietro, Assistente, Home, Disattiva audio, YouTube, Netflix e alimentazione e ingresso TV. I controlli del volume si trovano sul lato destro del telecomando.

Il nuovo design del telecomando, mostrato come schema, mostra alcuni cambiamenti distinti. Sotto il D-pad ci sono due pulsanti rotondi, probabilmente per Indietro e Assistente. Lungo il lato sinistro ci sono altri tre pulsanti, presumibilmente per Home, Mute e una delle due scorciatoie dell'app. Sul lato destro è presente un pulsante più grande a forma di bilanciere del volume. In basso si trova un altro nuovo pulsante con l'icona di una stella, denominato “magico” nei file di sistema.

Si ritiene che questo telecomando sia un'anteprima di un nuovo Chromecast con Google TV, che si diceva fosse in fase di sviluppo diversi mesi fa. Tuttavia, non vi è alcuna prova diretta nella build di Android 14 che indichi il nuovo dispositivo.

Sebbene la data di rilascio del nuovo Chromecast non sia chiara, il recente aggiornamento di Android TV 14 suggerisce che potrebbe essere ancora in cantiere. È improbabile che venga svelato al prossimo evento di lancio Pixel di ottobre. Tuttavia, la scoperta del nuovo telecomando suggerisce un imminente aggiornamento del Chromecast con Google TV.

Fonte: APK Insight