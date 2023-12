Ricordando il leggendario scontro tra Cavan e Meath nella finale di calcio irlandese del 1952

By

Nello storico libro Chasing Sam Maguire: The All-Ireland Football Championship 1928-1977, gli autori Colm Keys e Dermot Reilly fanno luce su una storia avvincente che affascinerà gli appassionati di calcio, in particolare quelli di Cavan.

Durante la finale di calcio irlandese del 1952, ebbe luogo uno scontro leggendario tra due gruppi di fratelli: i Maguires. Originaria di Cornafean a Cavan, la famiglia Maguire si era trasferita appena fuori Oldcastle, oltre il confine con il Meath, alcuni anni prima.

I fratelli maggiori, Des e Liam, decisero di cambiare club ma rimasero fedeli alla loro contea d'origine. Tuttavia, il fratello minore, Brendan, che era ancora studente al Gormanston College dalla parte di Meath, aveva una scelta diversa da fare. Nonostante fosse idoneo a giocare come minorenne per entrambe le contee, Brendan ha deciso di dichiarare per la sua contea di residenza: Meath.

Questa decisione pose le basi per uno scontro epico, che mise fratello contro fratello, mentre Cavan e Meath si affrontarono nella finale di football irlandese. È stata una partita piena di tensione, poiché le lealtà familiari si sono scontrate sul campo. La storia dei fratelli Maguire è diventata il simbolo dell'intensa rivalità e della dedizione riscontrate nel campionato di calcio irlandese.

