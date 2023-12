I legislatori del Wisconsin propongono un disegno di legge per depenalizzare il possesso di marijuana

I legislatori del Wisconsin di tutti i partiti stanno unendo le forze per introdurre un nuovo disegno di legge volto a depenalizzare il possesso di marijuana di basso livello. I rappresentanti Shae Sortwell (R) e Sylvia Ortiz-Velez (D), insieme alla senatrice Lena Taylor (D), stanno sponsorizzando la legislazione, che cerca di rompere l'impasse sulla politica sulla cannabis nella legislatura controllata dal GOP.

Il disegno di legge proposto renderebbe il possesso fino a 14 grammi di cannabis punibile con una confisca civile di 100 dollari, eliminando la minaccia del carcere. Eviterebbe inoltre che i recidivi siano soggetti a sanzioni più gravi non conteggiando le condanne fino a 28 grammi. I sostenitori del disegno di legge sostengono che il Wisconsin non dovrebbe incarcerare persone per reati minori legati alla marijuana, soprattutto quando altri stati hanno già adottato misure per depenalizzare il possesso.

La legislazione darebbe inoltre ai datori di lavoro una maggiore discrezionalità nelle politiche di test sulla cannabis sul posto di lavoro. Sebbene il disegno di legge mira a ridurre le sanzioni per il possesso e l’uso di accessori legati alla marijuana, consente comunque l’imposizione di multe fino a 10 dollari per questi reati.

Oltre alla depenalizzazione, il disegno di legge cerca di limitare la responsabilità per i datori di lavoro che scelgono di non richiedere il test antidroga THC per i candidati o i lavoratori. Tuttavia, esistono alcune esenzioni a questa politica, come i lavori che prevedono contratti federali, conformità del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti o accordi di contrattazione collettiva con mandati specifici.

I sostenitori del disegno di legge chiedono ai colleghi legislatori di diventare cosponsor prima che venga presentato formalmente.

Mentre i sostenitori della riforma sulla marijuana generalmente accolgono con favore qualsiasi passo verso la fine degli arresti per reati legati alla cannabis in Wisconsin, alcuni sostengono che la depenalizzazione non sia sufficientemente ampia. Democratici come il leader della minoranza al Senato Melissa Agard stanno spingendo per una legalizzazione completa e stanno esortando il pubblico a fare pressione sui rappresentanti affinché tengano udienze sulla questione.

Il Wisconsin rappresenta un’eccezione nella regione, con stati vicini come Illinois, Michigan e Minnesota che hanno già legalizzato la marijuana. Nonostante ciò, la legislatura di tendenza conservatrice si è dimostrata resistente anche a riforme incrementali. Tuttavia, la recente pubblicazione di una stima fiscale da parte del Dipartimento statale delle Entrate suggerisce che la legalizzazione della marijuana potrebbe avere un impatto economico significativo, generando circa 170 milioni di dollari di entrate fiscali all’anno.

Mentre il destino del disegno di legge rimane incerto, sostenitori e legislatori continueranno a spingere per politiche sensate sulla marijuana che riflettano il cambiamento di atteggiamento nei confronti della cannabis.