Esplorando Android 14 QPR2 Beta 1: un aggiornamento promettente

Oggi è iniziata una nuova ed entusiasmante fase di Android 14 Beta con l'introduzione di Android 14 QPR2. Si prevede che questo programma beta, noto come rilascio trimestrale della piattaforma (QPR), si evolverà nell'attesissimo aggiornamento di marzo 2024. I file sono immediatamente accessibili per numerosi dispositivi Pixel, incluso Pixel 5a, sottolineando l'impegno di Google per un ampio supporto dei dispositivi.

Potresti chiederti: "Cosa è successo alle build Android 14 QPR1 Beta?" Bene, tieni questo pensiero! Sebbene il programma Android 14 QPR1 fosse arrivato alla Beta 2.2 all'inizio di novembre, sembra che Google sia fiducioso nella sua stabilità e forse desideri il feedback degli utenti su una build ancora più recente. Quindi, QPR2 fa il suo grande ingresso.

Dettagli sulla versione Android 14 QPR2 Beta 1

– Data di uscita: 15 novembre 2023

- Costruire:

– Dispositivi Pixel 5a: AP11.231020.013

– Dispositivi Pixel 8 e 8 Pro: AP11.231020.014

– Tutti gli altri dispositivi: AP11.231020.013.A1

– Supporto emulatore: x86 (64 bit), ARM (v8-A)

– Livello delle patch di sicurezza: novembre 2023

– Servizi Google Play: 23.36.14

A partire da ora, la build QPR2 Beta 1 è accessibile per Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet. Inoltre, Google ci assicura che gli aggiornamenti per Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno imminenti, portando sollievo ai possessori di Pixel.

Per ottenere la build Android 14 QPR2 Beta 1, i partecipanti iscritti al programma Android Beta possono aspettarsi di ricevere un aggiornamento via etere oggi. Per chi attualmente utilizza Android 14 QPR1 2.2, il passaggio alla nuova build QPR2 Beta 1 è automatico. Tuttavia, coloro che preferiscono rimanere su QPR1 possono rinunciare tempestivamente al programma Beta per ricevere la build stabile QPR1 prevista per il rilascio a dicembre.

Correzioni per Android 14 QPR2 Beta 1

Sebbene Google non abbia ancora fornito un elenco di nuove funzionalità, ha condiviso le seguenti correzioni incluse nell'aggiornamento QPR2:

– Risolto un problema che causava l'arresto anomalo del gestore pacchetti durante l'installazione di alcune app (problema n. 303849830).

– Risolto un bug che occasionalmente impediva agli utenti di inviare feedback tramite l'app Android Beta Feedback (problema n. 307592531).

– Risolto un problema che a volte impediva la connettività del dispositivo alle reti 5G quando disponibili (problema n. 306294357).

Approfondiamo con entusiasmo la build Android 14 QPR2 Beta 1, promettendo di scoprire eventuali scoperte entusiasmanti lungo il percorso. Rimani sintonizzato!

FAQ

D: Quali dispositivi sono idonei per la build Android 14 QPR2 Beta 1?

R: Attualmente Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet supportano la build QPR2 Beta 1, con aggiornamenti per Pixel 8 e Pixel 8 Pro all'orizzonte.

D: Come posso ottenere la build Android 14 QPR2 Beta 1?

R: Se sei iscritto al programma Android Beta, l'aggiornamento dovrebbe essere consegnato al tuo dispositivo via etere. Gli utenti su Android 14 QPR1 2.2 passeranno automaticamente alla build QPR2 Beta 1.

D: Posso scegliere di rimanere su Android 14 QPR1 invece di eseguire l'aggiornamento a QPR2?

R: Sì, se preferisci rimanere su QPR1, puoi rinunciare al programma Beta per ricevere la build QPR1 stabile al momento del suo rilascio a dicembre.

D: Quali correzioni sono state implementate nell'aggiornamento Android 14 QPR2 Beta 1?

R: L'aggiornamento QPR2 risolve problemi quali arresti anomali del gestore pacchetti durante l'installazione dell'app, problemi di invio di feedback e problemi di connettività di rete 5G.