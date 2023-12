Netflix lancia l'attesissima trilogia di "Grand Theft Auto".

Netflix è destinata a scuotere l’industria dei giochi con il suo ultimo annuncio per il lancio dell’attesissima trilogia “Grand Theft Auto”. Il colosso dello streaming prevede di aggiungere "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition" al suo crescente catalogo di giochi per dispositivi mobili il 14 dicembre. Gli abbonati Netflix potranno accedere al gioco su App Store, Google Play e Netflix mobile. app.

Con questa mossa strategica, Netflix mira a capitalizzare la massiccia spesa dei consumatori nel mercato dei giochi, stimata in 140 miliardi di dollari a livello globale, escluse Cina e Russia. Mettendo in contatto gli utenti appassionati di specifiche proprietà intellettuali (IP) con i giochi che amano, Netflix ritiene di poter sfruttare la sua attuale offerta di film e serie per creare una forte categoria di contenuti nei giochi.

Il franchise "Grand Theft Auto", sviluppato da Take-Two Interactive, è una serie acclamata e iconica nel settore dei giochi. Con oltre 410 milioni di unità vendute fino ad oggi, ha raccolto un'enorme popolarità e una base di fan devota. "Grand Theft Auto V" da solo è diventato il titolo di vendita al dettaglio che più velocemente ha raggiunto il miliardo di dollari di vendite, mentre la sua controparte online continua a generare entrate sostanziali per l'editore.

Sebbene l’incursione di Netflix nel settore dei videogiochi sia promettente, deve affrontare la dura concorrenza di giganti del settore come Microsoft e Apple. L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e l'integrazione della sua piattaforma Xbox Cloud Gaming basata su cloud hanno posizionato l'azienda come un attore formidabile nel settore dei giochi mobili. Anche l'App Store di Apple è un attore chiave, che domina il mercato dei giochi mobili.

Per affermarsi come un'opzione di gioco di successo, Netflix dovrà espandere la propria libreria con una raccolta di titoli più ampia. Tuttavia, il forte riconoscimento del marchio, la base di abbonati esistente e l’impegno nella produzione di contenuti di qualità possono dargli un vantaggio nell’attrarre i giocatori.

FAQ:

D: Quando sarà disponibile la trilogia di “Grand Theft Auto” su Netflix?

R: La trilogia verrà lanciata il 14 dicembre per gli abbonati Netflix su App Store, Google Play e nell'app mobile Netflix.

D: Quanto successo ha il franchise di "Grand Theft Auto"?

R: Il franchise ha venduto oltre 410 milioni di unità e "Grand Theft Auto V" detiene il record come proprietà di vendita al dettaglio che ha raggiunto più velocemente 1 miliardo di dollari di vendite.

D: Chi sono i concorrenti di Netflix nel settore dei giochi?

R: Netflix deve affrontare la forte concorrenza di Microsoft, che ha recentemente acquisito Activision Blizzard, e Apple, con il suo App Store dominante nel mercato dei giochi mobili.

D: Cosa mira a ottenere Netflix con le sue ambizioni di gioco?

R: Netflix mira a creare una forte categoria di contenuti nel settore dei giochi sfruttando la sua attuale offerta di film e serie principali e collegando i fan di IP specifici con i giochi che amano.