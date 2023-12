Netflix porta la trilogia di Grand Theft Auto sulle piattaforme mobili

Netflix ha annunciato che aggiungerà i titoli classici dell'iconica serie Grand Theft Auto alla sua gamma di giochi mobili. "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition", che include "Grand Theft Auto III", "Grand Theft Auto: Vice City" e "Grand Theft Auto: San Andreas", sarà disponibile per i clienti Netflix su piattaforme mobili a partire dal 14 dicembre. I giochi sono stati aggiornati appositamente per i dispositivi mobili e saranno accessibili tramite l'App Store di Apple, Google Play e l'app mobile Netflix.

Questa mossa strategica di Netflix arriva mentre cresce l'attesa per l'uscita di "Grand Theft Auto 6", l'attesissimo prossimo capitolo della serie. Rockstar Games, lo sviluppatore di Grand Theft Auto, ha recentemente annunciato che il primo trailer del gioco sarà rilasciato all'inizio di dicembre.

La decisione di Netflix di includere questi famosi titoli GTA nella propria gamma di giochi è in linea con la strategia generale di aumentare il valore del servizio per i consumatori. Senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi, Netflix mira a fornire un'esperienza di gioco inclusiva direttamente all'interno del proprio servizio di streaming principale.

Oltre alla trilogia di Grand Theft Auto, Netflix ha ampliato la sua libreria di giochi mobile, offrendo più di 80 giochi di vari generi. Il colosso dello streaming ha in programma di continuare ad aumentare il suo impegno con i giochi nei prossimi anni.

Con l'aggiunta della serie Grand Theft Auto, Netflix continua a diversificare la sua offerta di giochi, che include già giochi basati su serie e film originali popolari. La line-up include giochi come "Chicken Run: Eggstraction", "Money Heist: Interactive Fiction", "Shadow and Bone: Enter the Fold" e "The Dragon Prince: Xadia". È in fase di sviluppo anche un gioco d'azione multiplayer basato sui film “Rebel Moon” di Zach Snyder.

Nel complesso, l'espansione di Netflix nel settore dei giochi mira ad aumentare il coinvolgimento dei clienti e a fornire un'esperienza di intrattenimento completa ai suoi abbonati.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quando sarà disponibile la trilogia di Grand Theft Auto su Netflix?

I clienti Netflix potranno accedere a “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition” il 14 dicembre.

2. Posso giocare ai giochi GTA sul mio dispositivo mobile?

Sì, la trilogia di Grand Theft Auto è stata aggiornata appositamente per le piattaforme mobili e sarà disponibile per il gioco sull'App Store di Apple, su Google Play e sull'app mobile Netflix.

3. Posso giocare ai giochi senza costi o commissioni aggiuntive?

Sì, Netflix offrirà la trilogia di GTA senza costi aggiuntivi ai propri clienti, senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi.

4. Quali altri giochi sono disponibili nella gamma di giochi mobili di Netflix?

Netflix offre attualmente oltre 80 giochi per dispositivi mobili di vari generi, inclusi giochi basati su serie e film originali popolari, come "Chicken Run: Eggstraction", "Money Heist: Interactive Fiction", "Shadow and Bone: Enter the Fold" e " Il Principe Drago: Xadia.”

5. Qual è la strategia generale di Netflix per quanto riguarda i giochi?

Netflix mira ad aumentare il valore del proprio servizio fornendo un'esperienza di intrattenimento completa ai propri abbonati, inclusa una vasta selezione di giochi senza costi o commissioni aggiuntivi.