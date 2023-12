Idea Factory International apre i preordini per Neptunia: Sisters VS Sisters Physical Editions

Idea Factory International è lieta di annunciare che sono ora disponibili i preordini per le edizioni fisiche di Neptunia: Sisters VS Sisters su Nintendo Switch e Xbox. I fan possono mettere le mani su queste versioni in edizione limitata del gioco, che includono contenuti e bonus esclusivi.

La versione per Nintendo Switch di Neptunia: Sisters VS Sisters ha un prezzo di $ 49.99, mentre la versione Xbox è disponibile per $ 39.99. Ogni piattaforma offre le sue caratteristiche uniche. L'edizione Switch include Maho e Anri come personaggi giocabili esclusivi, aggiungendo nuove dimensioni al gameplay. D'altra parte, la versione Xbox include il DLC del costume da bagno sportivo già incluso nel gioco, offrendo ai giocatori una varietà di opzioni cosmetiche.

Neptunia: Sisters VS Sisters verrà lanciato fisicamente e digitalmente su Nintendo Switch il 23 gennaio 2024. L'uscita su Xbox è prevista per il prossimo anno, consentendo ai fan del franchise di godersi il gioco sulla loro piattaforma preferita.

Non perdere l'opportunità di assicurarti la tua copia di questo gioco tanto atteso. Preordina ora per assicurarti di unirti ai Candidati della Dea nella loro emozionante avventura per indagare su un misterioso laboratorio e scoprirne i segreti. Con un gameplay che include combattimenti emozionanti, personalizzazione del personaggio, missioni secondarie e battaglie di squadra, Neptunia: Sisters VS Sisters promette un'esperienza accattivante e coinvolgente per i giocatori.

Per ulteriori informazioni e per preordinare la tua edizione fisica di Neptunia: Sisters VS Sisters, visita i link del negozio ufficiale forniti di seguito. Preparati a intraprendere un viaggio epico insieme alle tue Candidate Dee preferite e salva il mondo dalle epidemie Trendi!

Tieni presente che la disponibilità delle edizioni fisiche può variare a seconda della regione.