In un recente sviluppo, il Nepal ha invitato la Russia a cessare di inviare soldati Gurkha in prima linea in Ucraina. Questa richiesta arriva dopo che il Nepal ha assistito alla perdita di sei dei suoi soldati in servizio nell’esercito russo dal febbraio 2022, provocando rabbia e preoccupazione tra la popolazione nepalese. Il ministero degli Esteri del Nepal ha contattato la Russia, chiedendo la restituzione immediata dei corpi dei soldati e un risarcimento per le loro famiglie.

Il governo nepalese è ulteriormente impegnato negli sforzi diplomatici per garantire il rilascio di un soldato nepalese attualmente catturato mentre combatteva a fianco dell'esercito russo in Ucraina. Vale la pena notare che il Nepal non ha alcun accordo formale con la Russia riguardo allo spiegamento di soldati.

I rapporti suggeriscono che circa 150-200 nepalesi hanno lavorato come mercenari nell'esercito russo dall'inizio del conflitto. Milan Raj Tuladhar, ambasciatore del Nepal a Mosca, sottolinea che i giovani nepalesi vengono attratti da offerte finanziarie lucrative, e di fatto vengono trafficati in Russia per unirsi allo sforzo bellico. Tuttavia, il governo nepalese sta collaborando attivamente con le autorità internazionali per rimpatriare i propri cittadini e scoraggiarli dall’unirsi agli eserciti di paesi terzi al di fuori degli accordi internazionali esistenti.

Il coraggio e le capacità di combattimento dei soldati Gurkha sono ben documentati, con una lunga storia di servizio negli eserciti britannico e indiano. Il ministero degli Esteri del Nepal ricorda ai suoi cittadini i rischi associati all'adesione alle forze militari straniere e li esorta ad aderire agli accordi internazionali esistenti nel paese.

Mentre la Russia cerca di rafforzare le sue truppe di terra in Ucraina, il presidente Vladimir Putin ha recentemente firmato un decreto per aumentare il reclutamento di circa 170,000 unità, con l’obiettivo di un totale di 1.32 milioni di soldati. Questo aumento del reclutamento arriva mentre la Russia affronta perdite record nella sua guerra prolungata durata 22 mesi. La campagna di reclutamento ha utilizzato varie tattiche, tra cui bonus in denaro, attività di sensibilizzazione mirata e partenariati con istituti scolastici e agenzie di servizi sociali.

L'appello del Nepal a porre fine allo spiegamento di soldati Gurkha in Ucraina sottolinea le sfide affrontate dai paesi quando i loro cittadini vengono coinvolti in conflitti esterni. L’attenzione è ora puntata sulla Russia mentre si muove nella delicata situazione diplomatica e affronta le preoccupazioni sollevate dal Nepal riguardo alla sicurezza e al benessere dei suoi soldati.