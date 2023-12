C'è speranza per il ritorno di Leroy Jethro Gibbs in NCIS?

L'abbandono di Mark Harmon dal film drammatico di successo della CBS NCIS ha lasciato i fan devastati. Potrebbe però esserci un barlume di speranza per il suo ritorno. In una recente intervista, Harmon ha parlato della possibilità di riprendere il suo ruolo di agente speciale supervisore Leroy Jethro Gibbs.

Alla domanda sul futuro di Gibbs nello show, Harmon è rimasto criptico. Ha riconosciuto che Gibbs è stato visto l'ultima volta mentre pescava in un ruscello, ma se sarebbe tornato o meno rimaneva incerto. Anche se non ha fornito una risposta definitiva, non ha nemmeno negato la possibilità di un ritorno.

È interessante notare che Harmon ha confessato che quasi non aveva accettato il ruolo di Gibbs in primo luogo. È stato il nome del personaggio, Leroy Jethro Gibbs, ad attirare la sua attenzione e a convincerlo a unirsi allo spettacolo. Tra le discussioni sul cambio del nome in Bob Johnson, Harmon ha insistito per mantenere Leroy Jethro Gibbs.

Mentre i fan attendono con impazienza la notizia del ritorno di Harmon, sperano anche nella ricomparsa di altri amati personaggi. Michael Weatherly, che ha interpretato Anthony “Tony” DiNozzo per 13 stagioni, ha recentemente scatenato speculazioni con una foto che ricorda il suo ruolo precedente. Inoltre, la scomparsa di David McCallum, che interpretava Donald “Ducky” Mallard, ha lasciato un vuoto nel cast dello show.

Mentre il destino di Leroy Jethro Gibbs è in bilico, i fan possono solo sperare in un ritorno a sorpresa che riporti le dinamiche accattivanti e il cameratismo di NCIS.