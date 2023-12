Gli speciali di Natale della NBC attirano milioni di telespettatori

Gli speciali di Natale della NBC sono stati un successo di pubblico, attirando milioni di spettatori mercoledì sera. Lo speciale annuale “Christmas in Rockefeller Center” ha raggiunto un pubblico di 7 milioni di persone su NBC, Peacock e piattaforme digitali in tre giorni di visione ritardata. Ciò ha segnato il miglior numero di spettatori per l’illuminazione dell’albero di Natale dei Rockefeller dal 2020, con un aumento del 7% rispetto allo scorso anno.

Lo speciale, condotto da Kelly Clarkson, prevedeva le esibizioni di una formazione costellata di stelle tra cui Chloe Bailey, Adam Blackstone, Cher, David Foster, Liz Gillies, Darlene Love, Seth MacFarlane, Barry Manilow, Katharine McPhee, Keke Palmer, Carly Pearce e Manuel Turizo. Gli spettatori si sono sintonizzati per godersi l'atmosfera festosa e le performance accattivanti.

Dopo “Christmas in Rockefeller Center”, la NBC ha trasmesso il primo “Christmas at Graceland”, uno speciale natalizio dal vivo registrato dalla casa di Elvis Presley. Prodotto esecutivamente da Riley Keough, nipote di Elvis Presley, lo speciale ha attirato 5.2 milioni di spettatori in tre giorni di visualizzazione su tutte le piattaforme. Durante la fascia oraria delle 10:XNUMX, è stato il programma più visto e ha ricevuto il punteggio più alto nella demo chiave.

“Christmas at Graceland” prevedeva esibizioni di Alanis Morissette, John Legend, Kacey Musgraves, Kane Brown, Lainey Wilson, Lana Del Rey, Post Malone e War and Treaty. Il potere delle star e la location unica hanno aggiunto al fascino dello speciale, rendendolo un must per gli appassionati di musica natalizia.

Nel complesso, gli speciali natalizi della NBC hanno portato gioia e intrattenimento a milioni di telespettatori, catturando lo spirito natalizio e mettendo in mostra artisti di talento. Il successo di questi speciali dimostra il fascino duraturo della programmazione natalizia e il potere di unire le persone attraverso la musica e le celebrazioni.