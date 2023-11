By

Il reporter della NBC Chicago e conduttore del fine settimana, Evrod Cassimy, sta diffondendo l'allegria natalizia questo Black Friday con l'uscita del suo nuovo singolo di Natale, "Please Come Home for Christmas". Questa sentita ballata R&B esprime il desiderio di essere vicini ai propri cari durante le festività natalizie e serve a ricordare l'importanza della famiglia.

Ciò che distingue il singolo di Natale di Cassimy è che il 100% del ricavato sarà devoluto a sostegno dei residenti della Chicago Housing Authority. Acquistando o pre-salvando il singolo, non solo potrai goderti una bellissima canzone, ma contribuirai anche a una causa degna.

Il talento musicale di Evrod Cassimy va di pari passo con la sua carriera di rinomato giornalista. Oltre al suo successo nel giornalismo, Cassimy ha pubblicato tre album in studio e ha anche avuto l'opportunità di esibirsi accanto a icone come Patti LaBelle e Boyz II Men.

Puoi preordinare o pre-salvare “Please Come Home for Christmas” in previsione della sua uscita durante il Black Friday. In questo modo, dimostri il tuo sostegno ai residenti della Chicago Housing Authority e al loro benessere durante le festività natalizie.

FAQ:

D: Dove posso preordinare o pre-salvare il singolo?

R: Puoi preordinare o pre-salvare "Please Come Home for Christmas" visitando [URL/dominio] prima della sua uscita durante il Black Friday.

D: Evrod Cassimy è un musicista professionista?

R: Evrod Cassimy non è solo un giornalista di talento ma anche un musicista affermato con tre album in studio a suo nome.

D: In che modo i proventi del singolo andranno a beneficio dei residenti della Chicago Housing Authority?

R: Il 100% del ricavato del singolo “Please Come Home for Christmas” sarà donato a sostegno dei residenti della Chicago Housing Authority, contribuendo a migliorare le loro festività natalizie e il benessere generale.