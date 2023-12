Los Angeles Lakers interessati a riacquistare Alex Caruso, Milwaukee Bucks sul radar?

Secondo recenti rapporti, i Los Angeles Lakers stanno valutando la possibilità di riportare nel proprio roster l'ex giocatore Alex Caruso. Caruso, che attualmente gioca per i Chicago Bulls, ha attirato l'attenzione per le sue eccezionali capacità difensive e il tiro da tre punti.

Con i Lakers in difficoltà nel tiro da tre punti in questa stagione, Greg Swartz di Bleacher Report suggerisce che Caruso potrebbe essere la soluzione perfetta per le loro difficoltà offensive. La guardia 29enne ha realizzato un impressionante 47.7% dei suoi tentativi da tre punti, posizionandosi al quarto posto nella classifica. Nel frattempo, i Lakers sono ultimi in termini di triple realizzate a partita e di efficienza complessiva.

Non è un segreto che Caruso sia uno dei preferiti dai tifosi di Los Angeles, e il suo ritorno sarebbe accolto favorevolmente sia dalla squadra che dai tifosi. Tuttavia, i Lakers avrebbero bisogno di concludere un accordo commerciale con i Bulls per assicurarsi i suoi servizi. Swartz propone uno scambio che implicherebbe l'acquisizione di Caruso e dell'attaccante Torrey Craig da parte dei Lakers, mentre i Bulls riceverebbero il playmaker Gabe Vincent, la guardia tiratrice Jalen Hood-Schifino e una scelta al secondo turno del 2024.

D'altronde anche i Milwaukee Bucks hanno mostrato interesse per Caruso. I campioni in carica della NBA, che hanno recentemente perso Jrue Holiday, sono alla ricerca di un aggiornamento nella fase difensiva. Le capacità difensive di Caruso sarebbero una preziosa aggiunta alla loro zona di difesa. Tuttavia, i Bucks potrebbero dover affrontare delle difficoltà nel convincere i Bulls a separarsi da Caruso, poiché in cambio avrebbero bisogno di offrire risorse convincenti.

Mentre le discussioni proseguono, sia i Lakers che i Bucks stanno esplorando la possibilità di acquisire Caruso, ciascuno con le proprie esigenze specifiche. Mentre i Lakers sperano di migliorare il tiro da tre punti, i Bucks cercano rinforzi difensivi. Resta da vedere se Caruso alla fine finirà a Los Angeles o a Milwaukee, ma il suo impatto su entrambe le squadre potrebbe essere significativo.